مصر.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المصرف المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع احتياطي الدولة من النقد الأجنبي إلى 36.143 مليار دولار في نهاية أغسطس/ آب الماضي.

وكان احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بلغ 36.036 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز الماضي، ما يعني أن الاحتياطي الأجنبي ارتفع بقرابة 107 ملايين دولار خلال أغسطس/ آب.

ويذكر أن الاحتياطي الأجنبي في مصر سجل في نهاية يوليو/ تموز الماضي أعلى مستوى له منذ ديسمبر/ كانون الأول عام 2010، ليتجاوز بذلك مستوى ما قبل ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك الذي دام ثلاثين عاماً.

ويشار إلى أن الحكومة المصرية أقرت حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، شملت تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الكهرباء والمواد البترولية، بهدف الوصول إلى معدلات نمو اقتصادي تبلغ 5.5 في المائة بحلول 2019، وخفض معدلات البطالة وخفض عجز الموازنة من معدل 3.5 في المائة من الناتج المحلي لعام 2015/2016 ليتحول إلى فائض في 2017/2018، وخفض الدين الحكومي إلى قرابة 90 في المائة من الناتج المحلي لعام 2018/2019، وخفض معدلات التضخم بحلول 2018/2019.