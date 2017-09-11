المركزي المصري: التضخم يتراجع في أغسطس من مستوى قياسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الأحد، انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام، ليسجل 31.92% في أغسطس/ آب الماضي، مقابل 32.95% في يوليو/ تموز الماضي.

وتراجع المعدل الشهري للتضخم، وفقاً للرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، من 3.22% في يوليو/ تموز الماضي إلى 1.13% في أغسطس/ آب الماضي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن نهاية الأسبوع الماضي، أن التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26 في المائة في يوليو/ تموز الماضي من 31.95 في المائة في يونيو/ حزيران الماضي، مسجلاً بذلك أعلى مستوى منذ بدأ البنك بتسجيل بيانات التضخم في 2005.

ويُذكر أنه خلال الأشهر الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات ضمن إجراءات الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها، ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في الدولة.