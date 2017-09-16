هل أنت أعزب أو غير مرتبط؟ إليك 4 نصائح مالية مهمة لتأمين مستقبلك

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إذا كنت أعزب أو غير مرتبط، من الضروري أن تحمي نفسك من الناحية المالية وتبدأ بتأمين مستقبلك. إليك 4 نصائح مالية ستفيدك.

1. احتفظ بالمزيد من المدخرات للطوارئ

بشكل عام، يُنصح بالحصول على ما يكفي من المال في مدخرات الطوارئ لتغطية نفقات المعيشة لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر. والمنطق هو أن القيام بذلك سيساعدك خلال فترة طويلة من البطالة، أو سيوفر نقداً كافياً لفاتورة ضخمة غير متوقعة. إذا كنت غير مرتبط، قد ترغب في استهداف ادخار مبالغ أكبر للطوارئ في البنك لتغطية نفقات المعيشة لمدة 9 إلى 12 شهراً.

السبب؟ إذا كنت غير مرتبط، وفقدت وظيفتك، لن يكون لديك خيار الانتقال للتأمين الصحي الذي يوفره مكان عمل شريك حياتك. كما أنه إذا تعرضت لإصابة ما أو أصبت بمرض ما ولم تستطع العمل لعدد من أشهر، قد لا يكون لديك أي مصدر دخل خلال تلك الفترة، في حين أن المتزوجين يمكنهم الاعتماد على شركاءهم خلال فترات الركود المالي.

ورغم أن ادخار هذا القدر من المال يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب الانضباط، إذا بدأت بخفض النفقات الصغيرة، مثل بعض وجبات المطاعم أو شراء الملابس غير الضرورية هنا وهناك، يمكنك ببطء ولكن بالتأكيد بناء الاحتياطيات الخاصة بك. وبالمثل، قد تنظر في وظيفة ثانوية، تسمح لك بكسب المزيد من المال دون الحاجة إلى القلق كثيراً حول خفض نفقاتك.

2. زد من مدخرات التقاعد

يمكن أن يكون الادخار للتقاعد تحدياً من مصدر دخل واحد، ولكن إذا كنت لا تريد المخاطرة بنفاد مدخراتك عندما تكبر في السن، من الحكمة العمل على زيادة المساهمات المخصصة لخطة التقاعد، بهدف أن تكون في نهاية المطاف قادراً على تأمين المبلغ المحدد لتقاعدك.

الآن إذا كنت في العشرينات أو الثلاثينات من عمرك، قد لا يكون لديك ما يكفي لزيادة ما تدخره للتقاعد، ولكن مع تقدمك في السن وزيادة راتبك، عليك على الأقل، تخصيص علاواتك نحو التقاعد، خاصة خلال الفترات التي تظل فيها نفقات معيشتك مستقرة.

3. اشتر تأميناً يشمل الرعاية طويلة الأجل

إحدى فوائد أن تكون متزوجاً أو مرتبطاً، هو وجود شخص لمساعدتك عندما تكون مريضاً. هذا يمكن أن يكون مهماً بشكل خاص أثناء التقاعد، عندما تكون أكثر عرضة لمواجهة مشاكل صحية تؤثر على قدرتك على رعاية نفسك. أما إذا كنت غير مرتبط، فقد لا تتمكن من الوصول إلى نفس النوع من المساعدة المباشرة - ما لم تكن على استعداد لدفع مبلغ مقابل ذلك.

وهذا الأمر لا ينطبق فقط على المسنين، وإنما قد يواجهه أي شخص بصرف النظر عن عمره، في حال تعرض لمرض يجعله طريح الفراش لفترة طويلة أو عملية يتطلب التعافي منها الحد من الحركة، على سبيل المثال.

4. كافح للحصول على علاوة على راتبك

رغم أننا جميعاً نريد كسب المزيد من المال، إلا أن زيادة راتبك يصبح أكثر أهمية عندما تكون غير مرتبط – لأنه كلما جنيت أموالاً أكثر، كلما استطعت تأمين مستقبلك، سواءً لمدخرات الطوارئ أو مخصصات التقاعد.

وبطبيعة الحال، فإن التفاوض بشأن العلاوات قد يكون صعباً، ولكن إذا تعاملت مع الوضع بالطريقة الصحيحة، ترتفع احتمالات نجاحك. ابدأ، بإجراء بحث حول المرتبات في المناصب المماثلة للمنصب الذي تشغله حالياً، ومتوسط المرتبات في المنطقة التي تعمل بها والقطاع الذي تتخصص فيه. إذ كان الأشخاص في مناصب مماثلة لك ممن يعملون في نفس المدينة التي تسكن فيها، يجنون عموماً أكثر مما تكسب بـ5 أو 10 آلاف على سبيل المثال، فهذه المعلومات وحدها تضعك في موقف قوي عند التفاوض للحصول على علاوة.

كما يجب عليك تسليط الضوء على إنجازاتك في العمل وإعطاء صاحب العمل أقل الأعذار لحرمانك من العلاوة التي تستحقها.