وزير روسي يؤكد عزم الجزائر شراء طائرات مدنية من بلاده

الجزائر (CNN)— تخطط الجزائر لشراء طائرات مدنية من نوع "سوخوي سوبرجت 100" و"أم أس 21" الروسية الصنع، وفق ما أكده وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، خلال اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة بين البلدين، الذي يختتم اليوم الأربعاء دورته الثامنة بالعاصمة الجزائر.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نوفاك تصريحه بالقول إن بلاده تناقش إمكانية تصدير الطائرات المذكورة إلى الجزائر، زيادة على محادثات تخصّ تنمية النقل البحري وبناء السفن وضمان أمن النقل وتطوير هياكل البنية التحتية للنقل في الجزائر.

وتصنع شركة سوخوي الروسية طائرات سوخي سوبر جيت 100 التي أطلقت عام 2008، وتسع هذه الطائرات لـ95 راكبا، وتبلغ سرعتها القصوى 820 كلمترا في الساعة، ويمكنها التحليق حتى مسافة 4,5 ألف كلم، وتقدر وسائل الإعلام الروسية قيمتها بـ36 مليون دولار.

بينما تصنع المجموعة الجوية المتحدةالروسية طائرة "أم أس-21" التي تعدّ طائرة متوسطة المدى، تسع لـ222 راكبا، وتهدف روسيا من خلالها إلى منافسة "بوينغ-737" و"إيرباص 320" وقد بدأت أول رحلة لها شهر ماي/أيار من هذا العام.

وقد حضر في هذه اللجنة الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي زيادة على وزير المالية عبد الرحمن راوية، وقال بيان عن الوزارة الأولى إن لقاء اليوم الأربعاء كان "فرصة للطرفين لبحث علاقات التعاون الثنائي و آفاق تطويرها على ضوء نتائج أشغال اجتماع اللجنة المختلطة الجزائرية الروسية".