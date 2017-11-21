برلمان مصر يوافق على ضريبة السجائر.. وهذه الأسعار الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، على رفع قيمة الضريبة المفروضة على السجائر، بواقع 75 قرشا على الشريحة الأولى و125 قرشا على الشريحة الثانية والثالثة.

ونقل موقع التلفزيون المصري الرسمي بتقريره أن "مشروع القانون يقضي برفع قيمة الضريبة المضافة على السجائر بواقع 75 قرشا للشريحة الأولى و125 قرشا لكلا من الشريحة الثانية والثالثة مع زيادة المدى السعري لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13 جنيها إلى 18 جنيها، والشريحة الثانية من 23 جنيها إلى 30 جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التي يزيد سعرها عن 30 جنيها."

ولفت تقرير التلفزيون إلى أن "الجدول المرفق بمشروع القانون ينص على أن تكون الضريبة كالتالي: 350 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها، و550 قرشا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 18 جنيها وحتى 30 جنيها، و650 قرشا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 30 جنيها."

كما نص مشروع القانون على زيادة ضريبة الجدول على المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175 في المائة بدلا من 150 في المائة.