من هو ملك وسائل التواصل؟ ما هواتينج بسطور

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- إنه أكبر رجال الصين ثروة، بل وأثراهم، وفقاً للبعض، بثروة تقدّر بحوالي 42 مليار دولار.

وتختلف القطاعات التي يعمل فيها، ما هواتينج، من وسائل التواصل الاجتماعي وصولاً للذكاء الاصطناعي، وقد استثمرت شركته في كل من "سناب شات" و"تسلا"، وآخر الأخبار تشير إلى أنه أكثر قيمة من مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، اقرأ: شركة تكنولوجيا صينية تتجاوز فيسبوك بسعرها

ولكن من هو ما هواتينج؟

يلقّب رجل الأعمال بـ "المهر" أو "pony" نظراً لاسم عائلته الذي يترجم بالإنجليزية ليعني "حصان"، وهو صاحب شركة "Tencent"، يتّصف بالحياء والخجل، ومن النادر ظهوره بالمقابلات التلفزيونية؟

عمل هواتينج في قطاع أجهزة "بيجر" وهي الأجهزة المخصصة للنداء الآلي، وتخرّج من جامعة شينزين الواقعة جنوب الصين عام 1993 بشهادة في علوم الكمبيوتر.

وبدأ هواتينج بتأسيس شركة "Tencent" بعد خمس سنوات من الدراسة الجامعية، ولم يكن معروفاً بعالم الأعمال، ليبدأ لعمل على منصة للتواصل ستحول شركته لعملاق تكنولوجي.

فولكس فاجن تعلن عن استثمار 11.8 مليار دولار في الصين

وقد اشتهرت سمعة "Tencent" بأنها المقلّدة في بداية مشوارها، واتهمت بنسخ المنتجات الغربية وتعديلها لتلائم السوق الصيني، فمنصة التواصل عبر أجهزة الكمبيوتر، على سبيل المثال، تشبه منتجاً مشابهاً من "AOL".

لكن الشركة بلغت نجاحها عند تأسيس خدمة التواصل عبر الموبايل "WeChat" والمستخدمة اليوم من قبل حوالي مليار مستخدم.

مؤسس "علي بابا" يقلد مايكل جاكسون.. شاهد كيف يحتفل مليارديرات الصين بنجاح شركاتهم! 1:35

ولا تقتصر خدمة "WeChat" على الرسائل فحسب، بل توفر أيضاً شبكة تربط بين محركات البحث والتواصل الاجتماعي ومنصات الدفع الإلكتروني.

كما قامت "Tencent" بالتفرّع لعالم ألعاب الفيديو، لتربح 10 مليارات دولار العام الماضي بفضل لعبتيها: "Clash of Clans" و"Honor of Kings".

ويملك هواتينج، البالغ من العمر 46 عاماً، 8.6 في المائة من أسهم "Tencent"، وفقاً لتقرير صادر عن الشركة في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقد تضاعف كل من قيمة أسهمه وثروته الشخصية خلال العام الماضي.

تبرّع بملياري دولار!

قطع هواتينج وعداً العام الماضي بالتبرع بأكثر من ملياري دولار لعدد من القضايا الاجتماعية في الصين، من بينها الرعاية الصحية والتعليم.

كما عمل هواتينج بمصب نائب لمدير كونغرس الشعب المحلي، وهو حدث مرتبط بالحزب الشيوعي الحاكم بالصين.

تطبيق صيني شائع يشتري Music.Ly الموسيقية

وتتناقص شخصية هواتينج مع شخصية مؤسس موقع "Alibaba" الإلكتروني، جاك ما، فالرجلان اللذين لا تربط بينها صلة قرابة، أمضيا الأعوام الماضية وهما يتبادلان الأدوار باعتلاء عرش أثرى رجال الصين، فجاك ما يتصف بكونه اجتماعياً ويشارك بالعديد من المقابلات الصحفية متحدثاً الإنجليزية بطلاقة، لكن هواتينج يملك أسباباً للتبجّح بالأخص مؤخراً، عندما تجاوزت أرباح "Tencent" تلك التي حققتها "Alibaba"،الثلاثاء، لتصبح أول شركة صينية تتجاوز حاجز الـ 500 مليار دولار بقيمتها في السوق.