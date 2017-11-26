لماذا غضب المستثمرون من لعبة "Angry Birds"؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أحبط المستثمرون تجاه التقرير الأول للشركة المسؤولة عن لعبة "Angry Birds" منذ عرضها للاكتتاب العام.

إذ أعلنت شركة "Rovio" عن انخفاض بلغ 20 في المائة، الخميس، ليبلغ سعر التداول بأسهمها 11.20 دولار في سوق ناسداك، وهذا أقل من سعر عرض البيع الأولي الذي قدمته في أكتوبر/تشرين أول والذي بلغت قيمته 13.60 دولار.

وقالت شركة تصنيع الألعاب الفنلندية إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 40 في المائة خلال الربع المالي الثالث، لكن التكلفة ازدادت أيضاً مع دفع 26.3 مليون دولار لجذب المستخدمين الجدد.

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وهذا التباهي بإنفاق المال بلغ أربعة أضعاف ما أنفقته الشركة خلال الفترة ذاتها من عام 2016، وهو مبلغ اقتطع من أرباح الشركة.

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وقد أعلنت "Rovio" عن خسارة بلغت 600 ألف دولار قبل الضرائب خلال الربع المؤخر، مقارنة بأرباح بلغت 5.4 مليون دولار للربع ذاته العام الماضي.

ورغم أن المستثمرين لم يسرّوا بما حصل، إلا أن محلل بيانات الهواتف المحمولة، جاك كينت من شركة "IHS" يرى بأنها خطوة ضرورية لتحسين رقعة مستخدمي الشركة.

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وقد حمّلت لعبة "Angry Birds" لأكثر من 3.7 مليار مرة، لكن المستثمرين قلقون إزاء قدرة الشركة على توفير لعب شهيرة مثلها، وقد تتعظ الشركة من تجارب شركات تصنيع ألعاب الفيديو السابقين، مثل "King Digital Entertainment" التي قدمت لعبة "Candy Crush"، والتي بيعت العام الماضي لصالح "Activision" مقابل 18 دولاراً للسهم الواحد، أي أقل بـ 20 في المائة من سعر عرض بيعها الأولي.

كما استاء المستثمرون لما حصل بعرض الاكتتاب الأولي لشركة "Zynga" عام 2011، والتي قدّمت ألعاباً شهيرة مثل "FarmVille" و"Words with Friends"، لتفشل اللعبة بتقديم ألعاب أخرى بالشهرة ذاتها لينخفض سعر السهم الواحد من عشرة دولارات إلى أربعة دولارات فقط.