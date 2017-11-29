شاهدوا طائرات"فيديكس" الجديدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- وافقت شركة "فيديكس"، الثلاثاء، على شراء 50 طائرة "SkyCourier" من شركة "Cessna".

وستضيف خدمة "فيديكس إكسبريس" طائرة واحدة شهرياً على مدى أربع سنوات، وستوقف مؤقتاً قرار شراء 50 طائرة أخرى، في خطوة للشركة بتطوير أسطولها لتواكب منافسيها مثل "أمازون"، التي تعمل على شحن الطلبات بنفسها دون وسيط.

وتملك شركة "فيديكس" أكبر أسطول للطائرات حول العالم، لكن طائراتها لا يمكنها تحميل الشحنات وتنزيلها في كافة المناطق، لذا تستخدم الشركة شبكة من طائرات أصغر حجماً لإيصال الطلبات للنقطة الأقرب للمستلم، لتتواصل عملية الشحن براً.

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ويمكن لطائرة "SkyCourier" التحليق بسرعة 200 عقدة، لتتمكن من حمل 2271 كيلوغرام لمسافة 900 عقدة ميل (أي حوالي 1666 كيلومتر)، وهذا سيتيح للشركة الانطلاق من مقرها الرئيسي في ممفيس لمناطق بعيدة داخل الولايات المتحدة، مثل: داكوتا الشمالية ونيومكسيكو وكنيتيكيت وحتى البحر الكاريبي

لكن هذه الطائرة قد لا تكون الأكثر تطوراً من الناحية التقنية، إذ تساعد محركاتها طويلة الأمد ونظام ملاحتها الذي لا يعتمد على أنظمة الكمبيوتر في التخفيض من كلفة الطيران، وبذلك قد تنعدم من بعض الخواص مثل استرجاع العجلات بعد التحليق، إلا أن إيجابيات هذا تتمثل بخفة وزن الهيكل وتمكن الطائرة من التحليق بظروف صعبة.

الشحن + السفر = هذه الطائرة؟ 1:04

أما الهيكل فقد صمم ليسع ثلاث حاويات للشحن صممت خصيصاً لتدخل مباشرة ببطن طائرة أكبر حجماً للتسريع من عمليات الشحن بين نقاط الوصل الجوي.

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ورغم أن مهمة "SkyCourier" الأساسية تتركز على الشحن، إلا أنه توجد نسخ أخرى من الطائرة مصممة لتسع 19 مسافراً واثنين من أفراد الطاقم.

وستصل الدفعة الأولى من الطائرات الجديدة إلى "فيديكس" في أواسط عام 2020، ولم ترد شركة "Cessna" مباشرة على طلب للتعليق.