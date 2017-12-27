"أمازون" تكشف الستار عن أكثر هدايا العيد شعبيةً هذا الموسم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – لدى موقع "أمازون" كل شيء في لائحة الأماني الخاصة بهذا الموسم، وكان أرخص مكبر صوت ذكي، "إيكو دوت"، الأكثر مبيعاً في موقع الشركة أثناء "أكبر موسم للأعياد" لهم. "ويعود الفضل جزئياً إلى المتسوقين الذين قاموا بشراء أجهزة "إيكو" بالإضافة إلى أجهزة أخرى مُفعَّلة من قبل نظام المساعد الشخصي الذكي "أليكسا."

وكانت أجهزة الـ"إيكو" أيضاً الأفضل مبيعاً خلال الجمعة السوداء، وخفَّضت "أمازون" من سعر تلك الأجهزة تحت الـ30 دولار من أجل رفع مستوى الطلب.

وصرّحت "أمازون" أن زبائنها اشتروا ضعف عدد أجهزة الـ"فاير ستيكس" الخاصة بمشاهدة التلفاز خلال العيد بالمقارنة مع السنة الماضية.

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ولقد وسّع هذا العام من أرباح "أمازن"، حيث جعلت عطلة عيد الشكر والجمعة السوداء من المدير التنفيذي للشركة، جيف بيزوس، مليارديراً. وتميز يوم "إثنين الإنترنت" بأكبر العروض التنزيلية للشركة على الإطلاق، وارتفعت حصص "أمازون" بنسبة قليلة، الثلاثاء، ووصلت إلى 57 في المائة هذه السنة.

أيضاً، ذكرت "أمازون" أن فيلم "إيلف" للممثل ويل فيريل، وألبوم "كريسماس" للمغني الكندي مايكل بوبل، كانا الأكثر شهرةً خلال موسم الأعياد، بالإضافة إلى كون مسلسل "The Walking Dead" من أكثر المسلسلات مشاهدة.

ولكن، كان المتسوقون المحتفلون بالعيد يقومون بما هو أكثر من مشاهدة التلفاز والرقص على وقع أنغام أغاني عيد الميلاد، فكانت لهم شهيةٌ للسكاكر ومشروبات الـ"كوكتيل".

وكان الكعك برقائق الشوكولاته من أكثر الوصفات المطلوبة من "أليكسا" من خانة السكاكر، وأما بالنسبة للمشروبات، فكان مشروب الـ"مارتيني" و"مانهاتن" الأكثر طلباً، واحتفلت "أمازون" بأول عيد لها مع سلسلة متاجر "هول فودز" التي باعت حوالي 226 ألف من السكاكر التي، وحسب "أمازون"، تكفي لإطعام بابا نويل ستة ملايين قطعة من الكعك خلال رحلات عيد الميلاد الخاصة به.

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وكانت الكتب، سواءً المغلفة منها أو من خلال جهاز "كيندل"، من أكثر المشتريات شعبيةً أيضاً. وشكل كتاب "أوباما: صورة حميمة" للمصور بيت سوزا من أفضل الكتب مبيعاً من خانة الكتب الغير خيالية. وأما من خانة الكتب الخيالية الأكثر مبيعاً، فاحتل كتاب "أوريجين" للكاتب دان براون الصدارة.

وكانت الأدوات المنزلية والرياضية سلع "ساخنة" أيضاً، فكان القدر "Instant Pot DUO80" من أكثر أدوات المطبخ مبيعاً، بالإضافة إلى وجود مستوى طلبٍ عالي على المكانس الكهربائية، كما دخلت "Fitbit Charge 2" و"23andMe DNA Test" قائمة أكثر الأدوات الرياضية مبيعاً.