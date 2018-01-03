ناطحة سحابة معروضة للبيع عبر الإنترنت بالصين!

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يزور المتسوقون أحد أبرز مواقع التجارة الإلكترونية بالصين للمزايدة على ناطحة سحاب.

وتحوي الناطحة 37 طابقاً ويبلغ ارتفاعها 152.4 متر وقد أردجت على موقع المزايدة الشهير بالصين "Taobao"، الذي تملكه عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية "Alibaba".

وقد بلغ سعر الناطحة الأصلي 553 مليون ين (85 مليون دولار)، وفقاً لما ذكر بالموقع، وبانتظار نتائج المزايدة التي توقع إقامتها في 2 يناير/كانون ثاني عام 2018.

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ولكن هنالك نقطة يجب التشديد عليها هنا، فالناطحة غير مكتملة البناء، وسيتكفل المشتري بإنهاء عمليات الإنشاء بنفسه.

وتملك الناطحة تاريخاً متقلّباً، فقد بدأ بناؤها عام 2006 لكن عمليات ال‘إنشاء تأخرت عندما انتهت أموال مطوّر العقارات الأصلي.

وكان من المفترض أن تتحول الناطحة لتصبح أول فندق بخمس نجوم في مدينة تايوون بمقاطعة شانشي الصينية، وأظهرت الصورة المنشورة على الموقع بأن الناطحة محاطة بالرافعات ومواد البناء، وقد وضعت الناطحة في قسم مخصص للشركات المعلن إفلاسها لعرض ممتلكاتها.

وقد قدمت مبانٍ من قبل للبيع عبر الإنرتنت في الصين، لكن تبدو هذه وكأنها أول مرة يعلن فيها عن بيع ناطحة سحاب.

كما أنها ليست أول مرة يدهش فيها موقع "Taobao" زواره، فقبل عدة أشهر عرض الموقع طائرتي بوينغ "747" للبيع عبر المنصة الإلكترونية، مقابل أكثر من 320 مليون ين (48.9 مليون دولار، لكن لم يتم بيع الطائرة الثالثة.

فإن تمكن البائع من ملاقاة السعر المعروض لناطحة السحاب، إلا أن السعر لن يقترب من الرقم القياسي الذي بلغه موقع "eBay"، الذي تمكن من بيع يخت فاخر بطول 137 متر والمعروف باسم "Gigayacht" مقابل 168 مليون دولار عبر المنصة الأمريكية عام 2006.