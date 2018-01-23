ما مدى فعالية أساليب التواصل في شركات الشرق الأوسط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلعب التواصل دوراً مهماً للغاية في تعزيز رضا الموظفين والعمل الجماعي وزيادة إنتاجية الشركة، ومعظم المهنيين اليوم يفضلون العمل لدى الشركات التي تشجع التواصل بشفافية وفي كافة الأوقات.

لذلك، من المهم جداً أن يقوم أصحاب العمل والمدراء بإنشاء سياسات وأساليب تواصل فعّالة من أجل مساعدة موظفيهم على النجاح. وقد أجرى بيت.كوم استبياناً بعنوان "أساليب التواصل في شركات الشرق الأوسط" للتعرّف على أساليب التواصل في شركات الشرق الأوسط وتزويد كل من أصحاب العمل والباحثين عن وظائف لمحة عامة حول استراتيجيات التواصل المتبعة في المنطقة.

وما يثير الانتباه، إجابة المعظم في المنطقة بأنهم يفضلون العمل في وظيفة تتيح لهم التواصل بشفافية وفي أي وقت بنسبة (91,4%). ويعتقد غالبية المجيبين (79,7%) الذين يبحثون حالياً عن فرص عمل جديدة، أن مواقع التوظيف الإلكترونية تسهل عملية التواصل مع أصحاب العمل.

أساليب التواصل مع الباحثين عن عمل

وفيما يتعلق بالتواصل مع الباحثين عن عمل، يرى ثلاثة أرباع المجيبين (73,4%) أن رسائل البريد الإلكتروني التي يتلقونها من أصحاب العمل أو المدراء "واضحة وسهلة الفهم"، في حين يعتقد 10,1% فقط عكس ذلك. وقال 32,2% من المجيبين أن الشركات تتواصل معهم دوماً عندما يتقدمون الى وظائفها الشاغرة، فيما أشار أكثر من الربع (26,7%) الى أنها تقوم بذلك أحياناً.

من ناحية أخرى، صرّح 4 من كل 10 مجيبين أن الشركات لا تتواصل معهم أبداً بعد التقدم الى وظائفها الشاغرة. وعندما سُئل المجيبين في المنطقة عن أساليب التواصل المفضلة لديهم، قال 59,6% منهم أنه يجب على قسم الموارد البشرية التواصل دوماً مع الباحثين عن عمل حتى وإن تم رفضهم للوظيفة. بينما يعتقد 20,2% منهم أنه يجب على الموارد البشرية التواصل مع الباحثين عن عمل فقط إذا كانوا مؤهلين، وصرَحت نسبة مماثلة (20,2%) أنه يجب التواصل مع المرشحين فقط إذا نجحوا في الانتقال الى المرحلة التالية من التوظيف.

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أساليب التواصل مع الموظفين

فيما يتعلق بالتواصل بين الموظفين في مكان العمل، يعتبر البريد الإلكتروني وسيلة التواصل الأكثر استخداماً في العمل (بحسب 67,5% من المجيبين)، يليه التواصل وجهاً لوجه (14,8%)، وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (13,5%)، وعبر الرسائل الفورية (3,3%)، ومن خلال مؤتمرات الفيديو/الصوت (0,9%).

أما بالنسبة لأكثر الطرق فعالية للتواصل في مكان العمل بحسب المجيبين، فقد شملت: البريد الإلكتروني (48,4%)، والتواصل وجهاً لوجه (37,1%)، والرسائل الفورية (6,3%)، ومواقع التواصل الاجتماعي (6,0%)، ومؤتمرات الفيديو/الصوت (3,2%).

ويرى غالبية المجيبين أنهم يتواصلون دوماً وبفعالية مع فريق عملهم أو قسمهم (92%)، ومع مدرائهم المباشرين (92,5%)، ومع الأقسام وفرق العمل الأخرى في الشركة (87,1%).

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وفيما يتعلق بالقوانين التي تتعلق بالتواصل في مكان العمل، أشار (71,1%) من الموظفين إلى أن شركتهم تمتلك سياسات تواصل يجب أن يلتزم بها الجميع، في حين قال (13,5%) أنه ليس لديهم مثل هذه السياسات، وقال 15,4% أنه ليس لديهم معرفة بها.

أما بالنسبة لسياسات استخدام الهواتف المحمولة في العمل، قال 41,7% من الموظفين أن بإمكانهم استخدام هواتفهم المحمولة في كافة الأوقات في العمل، في حين يستخدمها 52,6% فقط لأغراض العمل أو في حالات الطوارئ، بينما قال 5,7% أنه ليس لديهم معرفة بهذه السياسات.