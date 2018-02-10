ما مدى ولاء الموظفين بشركات الشرق الأوسط؟ 

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعد مستويات ولاء الموظفين من أهم مؤشرات نجاح الشركات، فالولاء الوظيفي لا يساهم في زيادة معدلات الاحتفاظ بالموظفين فحسب، بل يرتبط بشكل رئيسي أيضاً بإنتاجية الموظفين ورضاهم الوظيفي والتزامهم في العمل. لذلك، يجب على أصحاب العمل في المنطقة منح موظفيهم فرص الترقية والتقدم الوظيفي والاستماع الى آرائهم وملاحظاتهم باستمرار، فهذه الأمور تلعب دوراً مهماً للغاية في تعزيز ولاء الموظفين ورضاهم.

وفي سبيل التعرّف على مستويات ولاء الموظفين في المنطقة، قام بيت.كوم، بإجراء استبيان تحت عنوان "ولاء الموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، حيث أشار أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين (76,6%) الى أن مدراءهم يبدون اهتماماً في تعزيز ولاء موظفيهم، كما صرّح حوالي 9 من كل 10 مجيبين بأن ولاء الموظفين يرتبط بالإنتاجية. وشملت أهم الفوائد التي تترتب على امتلاك موظفين مخلصين: تعزيز الكفاءة (32,1%)، وتقوية العلاقة بين أعضاء الفريق الواحد (30,8%) وزيادة رضا الموظفين (25,3%).

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مستويات ولاء الموظفين

تتميز منطقة الشرق الوسط بارتفاع مستويات ولاء الموظفين والتزامهم، حيث قال أكثر من 9 من كل 10 (91%) مجيبين أنهم ملتزمين جداً في العمل، وأشار نصفهم (50,1%) الى موافقتهم الشديدة لذلك. من ناحية أخرى، صرّح أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين (79,4%) بأنهم مخلصين جداً أو بشدة لعملهم، فيما عبّر أكثر من النصف (55,3%) عن رضاهم عن الشركات التي يعملون فيها حالياً.

ويعني الولاء الوظيفي بحسب هذا الاستبيان، عدم افشاء أسرار الشركة حتى بعد الاستقالة منها (33,3%)، والالتزام بقيم الشركة وقواعدها (30,3%)، والمبادرة والمساهمة في ترويج رؤية الشركة (25,3%)، وأخيراً البقاء في الشركة لعدة سنوات (11,1%).

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العوامل المؤثرة على ولاء الموظفين

شملت أهم العوامل المؤثرة على ولاء الموظفين: الراتب (28%)، والادارة العليا (19,1%)، والتعويضات والمزايا (19,2%)، وأعضاء فريق العمل (17,4%)، والمدير المباشر (16,3%). وعندما سُئل المجيبين عن مدى أهمية بيئة العمل، قال غالبيتهم (83,2%) بأنها تؤثر بشكل كبير على مستوى ولائهم للشركة.

ولتعزيز ولاء الموظفين في العمل، قال المجيبون أن على أصحاب العمل معاملة جميع موظفيهم بعدل ومساواة (22,4%)، ومكافأتهم على إنجازاتهم (21,9%)، ومساعدتهم على تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية (18,1%). كما يعتقد 4 من كل 10 مجيبين (40,6%) أن على الإدارة الاستماع الى الموظفين والتوفيق بين أهدافهم الشخصية وأهداف الشركة، بينما قال الربع (25,7%) بأنه يجب عليها مساعدة الموظفين على فهم رسالة الشركة وقيمها.

من ناحية أخرى، قال المجيبون أن أكثر ما يؤثر سلباً على ولاء الموظفين هو عدم توفير فرص الترقية والتقدم الوظيفي (38,2%)، وتقديم رواتب منخفضة (28,2%)، وتقسيم المهام والمسؤوليات بطريقة غير عادلة (22,1%) وتقديم ملاحظات غير عادلة (11,6%).