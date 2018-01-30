ما هي الرحلة التي يخوضها الباحثون عن عمل بالشرق الأوسط؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يتّبع الباحثون عن عمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرقاً مختلفة عند بحثهم عن فرص العمل الملائمة لهم، ومن أكثر الطرق الشائعة هي شبكة الإنترنت؛ فهي سهلة الاستخدام ويمكن من خلالها أداء أي مهمة، من ضمنها البحث عن عمل.

وفي سبيل التعرّف على الأساليب التي يتبعها الباحثون عن عمل لإيجاد وظيفة في المنطقة، أجرى موقع بيت.كوم استبياناً تحت عنوان "رحلة البحث عن عمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث قال غالبية المجيبين (95,5%) أنهم يستخدمون مواقع التوظيف الإلكترونية للبحث عن الوظائف والتقدم إليها.

التقدُّم إلى الوظائف عبر شبكة الإنترنت

قال غالبية المجيبين في الاستبيان (81,1%) أن التقدم إلى وظائف عبر مواقع التوظيف الإلكترونيّة هي طريقة سهلة وبسيطة، بينما خالفهم 7,4% فقط في الرأي، وكانت آراء 11,5% من المجيبين محايدة. كما اتفق غالبية المجيبين (83,4%) على أن مواقع التوظيف الإلكترونية تتيح لهم إيجاد العديد من الوظائف المناسبة لخبراتهم ومؤهلاتهم، بينما كانت آراء 7,7% من المجيبين محايدة، و8,9% فقط مخالفة.

وعندما سُئل المجيبون عن الأسباب التي تجعل مواقع التوظيف فعّالة، قال حوالي الثلثين (66,2%) أنها مفيدة لأنها "تجمع كافة الوظائف في مكان يسهل الوصول إليه"، وإضافة إلى ذلك، قال أكثر من الخُمس (22,2%) أن هذه المواقع "تساعد الباحثين عن عمل على تحسين سيرتهم الذاتية وملفاتهم المهنية"، كما تتيح لهم "متابعة طلبات التوظيف الخاصة بهم" و"ترسل لهم تنبيهات الوظائف".

وعند سؤالهم عن مدى فائدة المعلومات والنصائح التي تقدمها مواقع التوظيف الإلكترونية، قال أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين (76,5%) أنها "مفيدة للغاية"، بينما قال 14 % أنها "مفيدة إلى حد ما"، أما نسبة 9,5% فقط فقد قالت أنها غير مفيدة على الإطلاق.

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خطوات البحث عن عمل

فيما يتعلّق بإنشاء سيرة ذاتية، قال 80,7% من المجيبين أنهم يرفقون صورتهم الشخصية بسيرهم الذاتية، وقال خمسة من ثمانية مجيبين (62,5%) أنهم حريصون على إرفاق رسالة تعريفية بشكل دائم مع طلبات التوظيف التي يقدمونها، بينما قال 22% من المجيبين أنهم "أحياناً" ما يرفقون رسالة تعريفية مع طلباتهم، في حين قال 15,5% فقط أنهم لا يرفقون رسالة تعريفية.

وفيما يتعلق بعدد مرات البحث عن وظائف عبر الإنترنت، قال 71,8% من المجيبين أنهم يبحثون عن وظائف بشكل يومي، بينما قال 16,5% أنهم يبحثون عن وظائف مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع، وأشار 6,9% من المجيبين إلى أنهم يقومون بذلك بضعة مرات في الشهر.

وقال أكثر من نصف الباحثين عن عمل (56,9%) أنهم ينتظرون مدة أسبوع قبل التقدم لوظيفة أُخرى، بينما قال 23,5% أنهم لا ينتظرون أبداً. بالإضافة إلى ذلك، اتفق غالبية المجيبين (96%) على أهمية معرفة ما إن قام أصحاب العمل بمشاهدة طلباتهم؛ حيث يسمح لهم ذلك تنظيم عملية بحثهم عن عمل بشكل أفضل.

وعند سؤالهم عما إن كانوا يبحثون عن الشركة عبر الإنترنت قبل الذهاب إلى المقابلة الشخصية، قال 85,4% من المجيبين (85,4%) أنهم يبحثون "دائماً" عن الشركة، في المقابل، قال 11,4% أنهم "أحياناً" ما يبحثون عنها، وقال 3,2% فقط أنهم لا يقومون بذلك على الإطلاق.

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الجهاز المفضّل للبحث عن عمل

بالحديث عن الجهاز الذي يفضل الباحثون عن عمل استخدامه عند البحث عن وظائف، قال غالبية المجيبين (81,6%) أنهم يفضلون استخدام جهاز الكمبيوتر المكتبي أو المحمول، بينما قال 13,5% أنهم يفضلون استخدام هواتفهم الذكيّة أو الأجهزة اللوحية، في حين قال 4,9% أنهم لا يفضلون استخدام جهاز معين.

وعند سؤالهم عن طرق التقدم إلى الوظائف، قال 61,6% من المجيبين أنهم يحبون استخدام تطبيق خاص بالبحث عن وظائف؛ حيث يساعدهم ذلك في "البحث عن الوظائف والتقدم إليها بسهولة"، واتفق 25,4% من المجيبين مع ذلك، وأضافوا أن تطبيقات البحث عن وظائف تمكنهم من "الاطلاع على حالة طلباتهم الوظيفية في أي وقت"، و"ترسل لهم تنبيهات الوظائف"، وهي "أسهل وأكثر فاعلية للاستخدام".

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