انفوجرافيك... خريطة لأبرز محطات الطاقة النووية في الدول العربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تعتبر محطة براكة للطاقة النووية، الواقعة في المنطقة الغربية بدولة الإمارات، أول محطة طاقة نووية في دولة الإمارات. وستضم المحطة أربع محطات للطاقة النووية.

ويجري حاليا العمل على استكمال إنشاء المحطات الأربع، و سيتم افتتاح المحطة الأولى في 2018، وفي عام 2020 سيتم الانتهاء من إنشاء المحطات الثلاثة الباقية.

وتغطي محطات الطاقة الأربعة ربع احتياجات الدولة من الكهرباء، إذ سيلعب هذا المشروع دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة من الطاقة في الدولة، والحد من الانبعاثات الكربونية بواقع مليوني طن سنويا.

بعض الدول العربية تعمل حالياً على بناء محطات الطاقة النووية، إذ سيتم بناء 16 محطة في السعودية خلال العقود المقبلة، و4 محطات في مصر والسودان، ومحطتين في الأردن