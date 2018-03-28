"أكبر" خطة للطاقة الشمسية عالمياً.. هل هذا هو النفط السعودي الجديد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، عن مذكرة تفاهم لإنشاء "خطة الطاقة الشمسية 2030"، التي تعد "الأكبر في العالم" بهذا المجال، وفقاً لما نلقته وكالة الانباء السعودية "واس"، الأربعاء.

ووقعت مذكرة التفاهم بالتعاون مع صندوق "رؤية سوفت بنك" والذي تتولى المملكة الجزء الاكبر بالاستثمار فيه، بالإضافة إلى مجموعة من الجهات الأخرى، لتاتي المذكرة بنفس اليوم الذي التقى به ولي العهد عدداً من الرؤساء التنفيذيين ومدراء كبرى الشركات الأمريكية التي استثمر فيها صندوق "رؤية سوفت بنك"

توقيع المذكرة لـ "خطة الطاقة الشمسية 2030"، تم بين ولي العهد السعودي، الامير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس إدارة "سوفت بنك"، ماسايوشي سون، خلال زيارة الأمير السعودي للولايات المتحدة.

وذكرت "واس" بأن المشاريع الناتجة عن الخطة ستساهم بتوفير ما حوالي 100 ألف وظيفة بالمملكة ورفع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحوالي 12 مليار دولار أمريكي.

وسيبدأ العمل على إنشاء محطتين للطاقة الشميبة لإنتاج 3 جيجاواط و4.2 جيجاواط بحلول عام 2019، كما سيتم العمل أيضاً على تصنيع ألواح الشمسية داخل المملكة لتنتج ما بين 150-200 جيجاواط بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استكشاف الطرفين المزيد من الفرص مستقبلاً لتسويق هذه الألواح محلية الصنع للأسواق المحلية والعالمية، وفقاً لما ورد في "واس"

وقد غرّد المستشار بالديوان الملكي السعودي، والمشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية، سعود القحطاني، حول هذه الخطة وفوائدها، قائلاً إن المشروع أقل ما يقال عنه هو أنه "النفط السعودي الجديد":