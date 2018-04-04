ما هي أسرار نجاح المهنيين في منطقة الشرق الأوسط؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعرّف الشخص الناجح بأنه شخص تمكّن من تحقيق كل من أهدافه الشخصية والمهنية. في الواقع، يمتلك كل شخص وجهة نظر مختلفة حول النجاح وكيفية تحقيقه، إلا أن كافة المهنيين يتفقون عل وجود بعض العوامل التي تساهم في تحقيقه.

وفي سبيل التعرّف على أسرار نجاح المهنيين في المنطقة، قام بيت.كوم، بإجراء استبيان بعنوان "أسرار النجاح المهني في منطقة الشرق الأوسط"، حيث كشف أن 95٪ من المشاركين في المنطقة يعتقدون أن التواصل وبناء علاقات شخصية هما من أهم أسرار النجاح المهني.

العوامل التي تساعد على تحقيق النجاح

يعتقد 9 من كل 10 (88,8٪) موظفين في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن خوض المخاطر هو أحد أسباب النجاح في حياتهم المهنية، بينما يعتقد 1 من كل 3 أشخاص (29,1٪) أن العمل الجاد والمثابرة هي من مفاتيح النجاح في الحياة المهنية، إلى جانب الاحترافية في العمل (بحسب 5,6٪) والحظ (3,6٪)، وعند السؤال عن أكبر خطأ مهني يمكن للموظف ارتكابه، أفاد 17,9٪ بأن قلة الاحترافية والمهنية هي احدى أهم أسباب الفشل، بينما قال الآخرون (11,9٪) بأن قلة التواصل هي سبب رئيسي أيضاَ، بالإضافة الى عدم الكفاءة (7,4%) وعدم تقوية العلاقات المهنية (5,3٪).

والى جانب العادات المهنية المهمة والمهارات وغيرها من عناصر النجاح في الحياة المهنية في الشرق الأوسط، يعتقد 95,6٪ من المشاركين أن عائلاتهم كانت أحد أهم أسباب نجاحهم المهني، كما يعتقد 93,6٪ أن ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية هي عناصر مهمة للنجاح المهني.

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دور التعليم في تحقيق النجاح

يُشكل التعليم عنصراً مهماً للنجاح في المسيرة المهنية، حيث يعتقد 9 من كل 10 أشخاص (89,1٪) في المنطقة أن دراستهم الجامعية كانت إحدى أسباب نجاحهم المهني، ويؤكد أكثر من النصف على مواظبتهم على قراءة الكتب المهنية سواء بشكل يومي (33,2٪) أو بشكل أسبوعي (20,3٪).

الوسائل التي تعزّز النمو المهني

عندما سُئل المشاركين عن أفضل مصادر التعليم لتحقيق النمو المهني، أوضح 34,9٪ منهم أن هذه المصادر لا تقل أهمية في تعزيز التعلم والنمو المهني، حيث شملت أهم المصادر بالنسبة للمهنيين: دورات الجامعة والبرامج المهنية (16,3٪)، والدورات عبر الانترنت (10٪)، والكتب 9,6)٪)، والمواقع المتخصصة (7,5٪)، والمنتديات على الانترنت (7,1٪)، والمؤتمرات المتعلقة بمجال العمل (4,3٪) والجرائد والمجلات (2,7٪).

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مفهوم النجاح

أكد أكثر من ثلث (34,5٪) المشاركين في المنطقة بأن النجاح بالنسبة لهم هو القدرة على الابتكار والابداع، بينما قال أكثر من الربع (26٪) على أن العمل في وظيفة يحبونها هو بحد ذاته نجاح، في حين صرّح 5,6٪ فقط أن التمتع بثروة كبيرة هو دليل النجاح.