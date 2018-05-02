هل يشعر المهنيون في الشرق الأوسط بالشغف تجاه وظائفهم؟

هذ المقال منشور بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني "بيت.كوم"

إن التمتع بشغف تجاه العمل أمر مهم للغاية، إذ يسعى الأشخاص الشغوفون دائما لتعزيز أدائهم في وظائفهم. وفي ظل سوق العمل الحالي الذي يشهد تغيرات مستمرة، أصبحت الشركات تحتاج إلى المزيد من الأشخاص الشغوفين القادرين على العمل بفعالية طوال الوقت، وليس لفترة مؤقتة فحسب.

ولكن كيف يمكن للأشخاص إيجاد وظيفة تعزز مستويات حماسهم ونشاطهم؟ وما هي الأمور التي تجعل الموظف يشعر بشغف تجاه عمله؟ في سبيل معرفة ذلك، قام بيت.كوم، بإجراء استبيان بعنوان "الشغف تجاه العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، حيث كشف أن غالبية المجيبين (91,5٪) في المنطقة يشعرون بأن العمل الذي يقومون به يضيف معنى إلى حياتهم. كما يقول 75٪ منهم أنهم يتمتعون بشغف كبير تجاه عملهم، في حين أشار 86,5٪ إلى أن العمل الذي يقومون به ساعدهم على اكتشاف ذاتهم.

بيئة العمل

عبّر أكثر من نصف المجيبين (57,9٪) عن سعادتهم بشكل عام عن ثقافة العمل في الشركات التي يعملون لديها، حيث قال 64٪ منهم أنهم سعداء للغاية، وصرّح 36٪ أنهم سعداء إلى حد ما. وفي المقابل، أوضح واحد من كل عشرة مجيبين فقط أنهم ليسوا سعداء على الإطلاق عندما يتعلق الأمر ببيئة العمل في شركتهم.

وتشعر نسبة كبيرة من المجيبين في المنطقة (87,1٪) بوجود حالة من التواصل تجمعهم بزملائهم في العمل، حيث يوافق حوالي النصف (50,2٪) على ذلك، مع إشارة 36,9٪ منهم إلى أنهم يوافقون بشدة على ذلك. في الواقع، بلغت نسبة المعترضين أو المعترضين بشدة في هذا السياق 3,5٪ و1,2٪ على التوالي فقط.

وقال أكثر من نصف المجيبين (51,3٪) أن شركتهم تحتفل بالمناسبات الخاصة بالموظفين مثل أعياد الميلاد والزواج. وبحسب 36,1٪ منهم، فإن شركتهم تحتفل بمثل هذا النوع من المناسبات بشكل دائم. في المقابل، قال 33,4٪ أن شركتهم لا تحتفل بمثل هذه المناسبات على الإطلاق.

الشفافية والتواصل الصادق

عندما سُئل المجيبين عمّا إن كانت شركاتهم تمتلك ثقافة الشفافية والتواصل الصادق مع الموظفين، عبّر 60,2٪ عن موافقتهم على ذلك، مع تأييد 11,8٪ من المجيبين لذلك بشدة. وقال أكثر من ثلاثة أرباع المجيبين (76,8٪) أن مدراءهم يقدمون الآراء والتعليقات والاهتمام اللازم فيما يتعلق بالنمو الوظيفي الخاص بهم، وذلك مقابل 7,3٪ فقط ممن لا يوافقون على ذلك بشدة. وفضلاً عن ذلك، كشف الاستبيان أن 81,7٪ من المجيبين يؤكدون على وجود التقدير والمكافآت في شركاتهم مقابل الأداء الاستثنائي في العمل، مقارنة مع 10,9٪ فقط ممن أشاروا إلى عكس ذلك.

الشغف تجاه العمل

قال أكثر من نصف المجيبين (54,3٪) أنهم يقدمون أفضل ما لديهم من الجهد والشغف تجاه العمل، مع إشارة 35,9٪ منهم الى ذلك بشدة. وبحسب الاستبيان، لم تعترض إلا نسبة ضئيلة جداً من المجيبين على هذه النقطة (2,3٪)، مع اعتراض 2,1٪ منهم عليها بشدة.

وقال حوالي 6,6٪ من المجيبين أنهم لا يتطلعون للعودة إلى العمل بعد انتهاء فترة الإجازة أو نهاية الأسبوع، في حين أشار غالبية المجيبين (86,9٪) إلى أنهم يتطلعون للعودة إلى العمل بعد انتهاء الإجازة، ويوافق 37,6٪ على ذلك بشدة.

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