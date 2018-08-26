أبوظبي تحذر: هكذا تخدع شركات التوظيف الوهمية ضحاياها من خارج الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذرت شرطة أبوظبي، الأحد، الباحثين عن العمل من خارج الإمارات، من شركات وهمية للتوظيف عبر شبكة الإنترنت، والمواقع الإلكترونية، موضحة أن هذه الشركات تنتحل أسماء شركات توظيف مشهورة من أجل الإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.

وطالب العميد سعيد محمد الكعبي، مدير إدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة في شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي، الباحثين عن العمل بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وقال إن هذه الشركات تستغل حاجة ضحاياها للوظيفة، وتمارس عليهم النصب والاحتيال الإلكتروني، من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية، مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها وبدون وجود وظائف حقيقية.

وأضاف الكعبي: "شركات التوظيف الموثوقة، لن تطالب بدفع مبالغ مالية أو تقديم بيانات سرية أو شخصية"، موضحا أن التوظيف الوهمي هو أحد طرق الاحتيال والنصب الإلكتروني التي يتبعها المحتالون الذين يعملون بشكل دائم على ابتكار أساليب وطرق جديدة للاحتيال على ضحاياهم.

وأشار الكعبي إلى أن المحتالين عادة ما يختارون ضحاياهم القاطنين خارج الدولة من خلال البيانات والحسابات الشخصية للباحثين عن فرص عمل في الدولة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع المزيفة لخدمات التوظيف، أو عبر البريد الإلكتروني، ويتم اختيار المستهدفين والتواصل معهم هاتفياً أوإلكترونيا، وإيهامهم بالموافقة على طلب الوظيفة، وحثهم على التواصل مع مكتب السفريات لاستكمال إجراءات استصدار تأشيرة عمل بالدولة، وتحويل رسوم التأشيرة عبر محلات الصرافة العالمية.