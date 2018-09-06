مصر تطلق برنامج الطروحات الحكومية بحصة من "الشرقية للدخان"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-أعلنت وزارة المالية المصرية، عن بدء برنامج طروحات للشركات الحكومية في البورصة، بحصة تبلغ 4.5% من الشركة المصرية للدخان، المصنع الوحيد للسجائر في مصر.

وكشفت الوزارة في بيان الخميس، أن شركة N i capital ، المستشار الفني للحكومة في برنامج الطروحات الحكومية، قد اختارت المجموعة المالية هيرمس لإدارة طرح 4.5 % من شركه الشرقية للدخان، بعد تقديمها أفضل عرض فني ومالي للفوز بإدارة الطرح.

قال محمد معيط، وزير المالية، إن هذه الخطوة تمثل نقطه بداية لبدء الخطوات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، الذي يستهدف تعميق سوق المال المصري وجذب المزيد من السيولة المالية لسوق المال، الي جانب توفير فرص استثمارية واعدة للمتعاملين، خاصة صغار المستثمرين، بما ينعكس علي زيادة حجم الاستثمارات في محافظ الأوراق المالية وبالتالي ترسيخ مكانة البورصة المصرية كأحد أفضل البورصات الناشئة على مستوى العالم.

وتوقع الدكتور محمد معيط أن تبلغ صافي قيمة البيع المتوقعة لنسبة الـ 4.5% من أسهم الشرقية للدخان المزمع طرحها لنحو 2 مليار جنيه، 111.7 مليون دولار، على أن يجري تحديد توقيت الطرح جاري بالاتفاق مع اي اف جي هيرمس.

وبلغت أرباح الشرقية للدخان في العام المالي المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي 4.2 مليار جنيه، 223 مليون دولار، بارتفاع 42% عن العام المالي الأسبق.

وتوقع معيط أن يشهد الربع الأخير من العام الحالي طرح نسب إضافية لمجموعة من الشركات، من أجل توسيع قاعدة ملكيتها وزيادة حجم التداول اليومي بسوق المال المصري، بالإضافة الى توفير التمويل اللازم للتوسعات المستقبلية للشركات المملوكة للدولة، وتمويل خطط تطويرها، إلى جانب استخدام جزء من عائد الطرح لتمويل الموازنة العامة للدولة.

ومن المعروف أن طرح حصص في مجموعة من الشركات الحكومية المصرية يأتي ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، والذي حصلت بمقتضاه الحكومة على موافقة صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار 3 سنوات، حصلت منها مصر حتى الان على 8 مليارات دولار، تم توجيهها لتقوية الوضع المالي للاقتصاد المصري وسد فجوة التمويل التي عانى منها.