الليرة التركية تعاود الانخفاض وسط تراجع ثقة المستهلكين في الاقتصاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انخفضت الليرة التركية، الثلاثاء، بأكبر معدل تراجع خلال أكثر من شهر ونصف أمام الدولار، عقب هبوط مؤشر ثقة المستهلكين الأفراد إلى أدنى مستوى في نحو 10 سنوات.

وتراجعت الليرة التركية خلال تعاملات اليوم بنسبة 3.4% لتصل إلى 0.17 دولار.

وأعلن مركز الإحصاء التركي، الثلاثاء، عن انخفاض جديد لمؤشر ثقة المستهلكين في أكتوبر/تشرين الأول، بنسبة تناهز 15% على أساس سنوي، و3.4% على أساس شهري، وبذلك يكون المؤشر قد لامس أدنى مستوياته في نحو 10 سنوات.

يأتي ذلك فيما قال حزب الحركة القومية التركي إنه لن يتحالف مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات المحلية العام المقبل.

وسجلت الليرة هبوطا قياسيا أمام الدولار منذ بداية العام بلغ أقصاه منتصف أغسطس بـ47.5%، على خلفية عقوبات فرضتها الإدارة الأمريكية على قطاعي الصلب والألومنيوم التركيين، بعد أن رفضت أنقرة الإفراج عن قس أمريكي اشتبهت في ضلوعه في الانقلاب الفاشل في 2016.

وأفرجت محكمة تركية عن القس الأمريكي منتصف الشهر الجاري، ورحبت الإدارة الأمريكية بالقرار، كما قلصت الليرة التركية بعد ذلك بضعا من خسائرها.