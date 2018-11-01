صندوق النقد الدولي يمنح مصر ملياري دولار جديدة

دبي، الإمارات العربية (CNN) – قال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن الاقتصاد المصري استمر في الأداء الجيد، بالرغم من الظروف العالمية غير المواتية، مدعومًا بتطبيق برنامج إصلاح قوي.

وأضاف أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر تسارع من 4.2% في العام المالي قبل الماضي إلى 5.3% العام المالي الماضي، كما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، مشيراً إلى أنه في الوقت نفسه، تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 من 5.6% في العام السابق عليه، مدفوعا في المقام الأول بالتحويلات المالية القوية وانتعاش السياحة.

وذكر الصندوق في بيان إن بعثته لمصر انتهت من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري مع الحكومة والتي استمرت في الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018، لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، تسلمت منهم فعليا على 8 مليارات دولار.

وقال لال في بيان مساء الأربعاء، إن فريق موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف أن الاتفاق مع السلطات على مستوى الموظفين يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ويتيح موافقة المجلس التنفيذي، على المراجعة الرابعة، صرف ملياري دولار للحكومة، ليصل مجموع ما تسلمته إطار البرنامج إلى حوالي 10 مليارات دولار.

وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن الدين العام الحكومي تراجع من 103% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي قبل الماضي، إلى نحو 93% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي الماضي؛ بدعم من الدمج المالي وزيادة النمو الاقتصادي.

وقال لال إن السياسة النقدية المحكمة للبنك المركزي المصري ساعدت على خفض معدل التضخم السنوي من 33% في يوليو 2017 إلى 11.4% في مايو 2018، إلا أنه ومع ذلك، ارتفع التضخم مرة أخرى إلى حوالي 16% في سبتمبر 2018؛ ما يعكس ذلك تأثير ارتفاع أسعار الطاقة في يونيو، وزيادة أقوى من المتوقع في أسعار المواد الغذائية المتقلبة في سبتمبر.

وأضاف: "على المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم واحد، وفى ظل البيئة الخارجية الحالية لظروف التمويل الأكثر تشدداً للأسواق الناشئة، سيساعد التزام البنك المركزي بسياسة سعر صرف مرنة على تعزيز القدرة التنافسية وحماية الاحتياطيات الأجنبية في مصر والتخفيف من الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفي المصري سائلاً ومربحًا ويمتلك رؤوس أموال جيدة".

وذكر لال أن سياسة مصر المالية في العام المالي الحالي وما بعدها ستستمر في إبقاء الديون الحكومية العامة على مسار متراجع بشكل واضح وتحقيق فائض أساسي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بالاستمرار في إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات التي ستساعد على خلق موارد مالية للاستثمار في شبكة أمان اجتماعية موجهة بشكل جيد، والتنمية البشرية بما في ذلك الصحة والتعليم، والبنية التحتية.

وأضاف أن الحكومة تواصل بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر شمولاً واستدامة للشباب المصري المتنامي، وتشمل هذه الإصلاحات، تحسين الوصول إلى الأراضي الصناعية، وتعزيز المنافسة وتحسين الشفافية ومساءلة الشركات المملوكة للدولة، ومحاربة الفساد.