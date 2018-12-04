بالأرقام.. انخفاض في أسواق العقارات بالإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال مصرف الإمارات المركزي، الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد نما بمعدل 3.1% في الربع الثالث على أساس سنوي، فيما واصلت أسواق العقارات انخفاضاتها بضغط من تباطؤ الطلب وزيادة المعروض.

وذكر المصرف في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث من العام 2018، حسبما جا على موقعه الإلكتروني، أن النمو الاقتصادي جاء بدعم من زيادة الناتج المحلي النفطي بنسبة 2.7%، بفضل ارتفاع أسعار النفط التي قفزت 44% مقارنة بمستواها في الربع الثالث 2017، كما حافظ الناتج المحلي غير النفطي على قوته لينمو 3.3% في الربع الثالث، وهو نفس معدل نموه في الربع الثاني.

أما أسواق العقارات، فقد قال مصرف الإمارات المركزي إن انخفاض مؤشرات سوق العقارات السكنية الإماراتي تواصل في الربع الثالث من عام 2018. فيما شهدت دبي انخفاضا في أسعار العقارات بنسبة 7.4 ٪ على أساس سنوي، و2.5% مقارنة بالربع الثاني، ليبلغ متوسط سعر المتر 12.8 ألف درهم.

كما فقدت القيم الإيجارية للعقارات في دبي 9.6% من قيمتها في الربع الثالث بعدما كانت قد انخفضت 8.3% في الربع الثاني.

وبحسب مصرف الإمارات المركزي، تراجع العائد على الإيجارات، والذي يقيس معدل الدخل بالنسبة لتكلفة الاستثمار العقاري، بشكل طفيف ليبلغ 6.81%، ليواصل اتجاهه التنازلي منذ الربع الأخير من عام 2015 ، وإن كان لا يزال جاذبا للمستثمرين.

وقال المصرف إن تراجع أسعار الإيجارات يفي دبي يعود إلى الفائض في المعروض مقابل تباطؤ الطلب.

وفي أبوظبي، فقدت أسعار العقارات 6.1% من قوتها خلال الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من 2017، بينما تراجعت الأسعار 1.8 ٪ فقط مقارنة مع الربع السابق، ليبلغ متوسط سعر المتر في أبوظبي 11.5 ألف درهم، فيما سجل العائد على الإيجارات 6.77%.

وعانى سوق الإيجارات في أبوظبي من استمرار الانخفاضات في القيم الإيجارية، وخسرت 11.3% في المتوسط في الربع الثالث من عام 2018 ، بعد انخفاض بنسبة 10.6٪ في الربع السابق.

وقال المركزي:" يعكس هذا الاتجاه الهبوطي في القيم الإيجارية تأثير سوق العمل الأكثر مرونة، والذي لا يزال يؤثر على الطلب في سوق الإسكان".