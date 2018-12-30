مصر تتوقع استلام ملياري دولار من صندوق النقد في يناير

نشر الأحد ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2018

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، الأحد، إن مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر يناير/كانون ثاني 2019.

وحصلت مصر على 8.06 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 12 مليار دولار، منذ وافقت على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة نهاية عام 2016.

وقال متحدث الرئاسة في بيان على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك، الأحد، عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، إن السيسي وجه بالالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري، لضمان تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية المنشودة، وبما يحافظ على التحسن المستمر في المؤشرات الاقتصادية، وزيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على النمو.

وأوضح راضي، أن "الاجتماع تناول أهم تطورات برنامج الإصلاح النقدي وتدفقات النقد الأجنبي إلى مصر التي وصلت إلى حوالي 163.5 مليار دولار خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة للزيادة التي طرأت على موارد البنوك المصرية من 8.3 مليار دولار إلى 88.5 مليار دولار في الفترة البينية منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، وذلك بالرغم من التداعيات السلبية لأحداث الأسواق الناشئة في العالم".

وأشار متحدث الرئاسة، إلى أن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، استعرض خلال الاجتماع مستجدات برنامج صندوق النقد الدولي للإصلاح الاقتصادي في مصر، في ضوء النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الزيارة الأخيرة لخبراء الصندوق للقاهرة، بما فيها الإشادة بالالتزام الدقيق للحكومة بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة.

وبحسب البيان، حققت مصر خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية 2019/2018، من يوليو إلى سبتمبر، فائضا بلغ حوالي 1.5 مليار دولار، بسبب زيادة المتحصلات الخدمية، لتصل إلى حوالي 11.4 مليار دولار مقارنةً بـ 9.8 مليار دولار خلال ذات الفترة عن العام الماضي.