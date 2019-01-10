التضخم في مصر يتراجع لـ11% في ديمسبر.. وخبير يوضح السبب لـCNN

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - تراجع معدل التضخم في مصر إلى 11.1% خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2018، منخفضا بنسبة 4.1% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين الثاني من نفس العام، وفقاً لبيان أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الخميس.

وأرجع جهاز الإحصاء، أسباب انخفاض التضخم، إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة 22.4%، اللحوم والدواجن بنسبة 2.3% والفاكهة بنسبة 0.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.5%.

وقال محمد أبو باشا نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى في بنك الاستثمار "هيرميس"، لـCNN بالعربية، إن التراجع جاء بعد الصدمة السعرية التي شهدتها الأسواق في أسعار الخضروات والفاكهة بين شهر يوليو/تموز وشهر أكتوبر/تشرين الأول، فمع انخفاض أسعار قطاع الأغذية ككل بنحو 7%، رجع التضخم لمعدلاته الطبيعية.

أصابت معدلات التضخم موجة صعود بعد تحرير أسعار الصرف في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، ليبلغ قمته في يوليو/تموز 2017 عند 34.2%.

رجح أبو باشا أن يستمر البنك المركزي في سياسته النقدية الحالية، وتثبيت أسعار الفائدة، خاصة أن مصر مقبلة على تحرير أسعار الطاقة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأضاف أن أسعار النفط تشهد تذبذب خلال الفترة الحالية، فبعد أن وصل سعر برميل البترول إلى 80 دولار لبرميل، انخفض سعر البرميل بنهاية العام الماضي إلى نحو 50 دولار ويتداول حالياً عند 60 دولار للبرميل.

في نهاية الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على معدلات الفائدة ثابتة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض.