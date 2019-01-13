مسؤول إيراني: الحظر يعرقل تحويل الأموال لشركات الأدوية بأوروبا

نشر الأحد ، 13 يناير / كانون الثاني 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المعاون الاقتصادي لوزير الصحة الإيراني جلال نائلي، الأحد، إن الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده ضمن العقوبات المفروضة عليها، يعرقل تحويل الأموال إلي شركات الأدوية في أوروبا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأضاف نائلي المسؤل الإيراني أن توفير الأدوية والمعدات الطبية يتم بصعوبة بسبب الحظر الأمريكي، مشيرا إلى امتناع بعض شركات الأدوية عن تحويل الأدوية لبلاده بسبب المشاكل في التحويلات المالية وقلقها من العرقلة الأمريكية لتجارتها.

وأوضح المسؤل الإيراني أن الوزارة اتخذت طريقتين لمواجهة الحظر الأمريكي، الأولى تهدف لتوفير الأدوية والمعدات الطبية، والأخرى لتوثيق آثار الحظر علي الصحة العامة في البلاد.

وتابع: "تحويل الأموال هو مشكلتنا الرئيسية، فالبلدان الأوروبية لم تتمكن بعد من وضع الآلية اللازمة لذلك رغم كل المباحثات".

وأشار المعاون الاقتصادي لوزير الصحة الإيراني، إلي أن القسم الحقوقي في الوزارة قام بجمع المستندات اللازمة حول الآثار المباشرة للحظر وتوثيقها للعرض علي المجتمع الدولي.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، فند وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف ينتقد فيها حظر الولايات المتحدة إرسال الغذاء والدواء إلى إيران وفقا للعقوبات، قائلاً: "الحقيقة هى أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك، فالغذاء والدواء معفيان من العقوبات، وكذلك المعاملات المالية المتعلقة بالاحتياجات الإنسانية".