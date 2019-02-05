بعد تأخر شهرين.. صندوق النقد الدولى يوافق على صرف ملياري دولار لمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن صندوق النقد الدولى، وافق على صرف الشريحة الخامسة، البالغ قيمتها ملياري دولار، من القرض الذي خصص الصندوق لمصر، بقيمة إجمالية 12 مليار دولار.

وتأتي موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة لمصر، بعد تأخير دام نحو شهرين، حيث كان من المقرر صرفها قبل نهاية العام الماضي، لكنها تأخر بسبب عدم توافق الحكومة المصرية، وإدارة صندوق النقد حول بعض النقاط، منها تطبيق آلية تسعير الوقود، وبعض الإجراءات الخاصة بالدعم.

وأوضح الوزير، أن الموفقة جاءت خلال اجتماع عقده الصندوق، الإثنين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، للتصويت على منح مصر الشريحة الخامسة من القرض، وذلك بحسب بيان على الحساب الرسمي لوزارة المالية المصرية.

وتوقع وزير المالية حصول مصر على قيمة الشريحة الخامسة، لتدخل الخزانة العامة للدولة خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه بذلك تكون مصر قد تسلمت 10 مليار دولار من اجمالى قيمة قرض الصندوق، البالغة 12 مليار دولار، يتم صرفها على مدار 3 سنوات.

وأضاف معيط أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الخامسة لمصر، جاءت نتيجة نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدا على جدية الدولة فى تنفيذ هذا البرنامج الوطنى، وهذا ما اثبتته نتائج مراجعات الصندوق الاخيرة.

ولفت الوزير إلى أن إشادة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، مؤخرا بما يتم تنفيذه فى مصر من خطوات إصلاحية حقيقية تعد شهادة ثقة من كبرى المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى، وما يتم تنفيذه بهدف زيادة معدلات النمو والتشغيل و تخفيض نسبة العجز.

وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، (البرلمان)، توقع وزير المالية، وصول العجز الكلي في موازنة العام المالي الحالي إلى 9%، وأن يتخطى 8% العام المالي المقبل 2019-2020، وهو ما يدعم مركزا اقتصاديا أمام المؤسسات المالية العالمية.