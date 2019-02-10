الحريري: لبنان وضع برنامجًا إصلاحيًا لتجنب انهيار الاقتصاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، الأحد، إن الحكومة وضعت برنامجًا واضحًا للإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، تضمنه البيان الوزاري، بهدف جذب الاستثمارات العربية والأجنبية الفترة المقبلة، وفقًا للوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وأضاف خلال ندوة حوارية ضمن فعاليات "القمة العربية للحكومات" في دبي، أن البرنامج يتضمن تخفيض عجز الموازنة بنسبة 1% سنويا على مدى 5 سنوات، بحسب إرشادات من صندوق النقد الدولي.

وأكد الحريري، أن الاقتصاد اللبناني يحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، لحمايته من الانهيار، مما دفع الحكومة الجديدة لأن تضع في بيانها الوزاري كل القوانين التي يجب أن تقر في مجلس النواب، بشكل سريع.

وأوضح الحريري، أن الحكومة تستهدف محاربة الفساد بشكل واسع، ضمن خطتها، متوقعًا أن محاربة الفساد ستكون من أصعب الأمور التي ستواجهها الحكومة.

وتابع رئيس الوزراء اللبناني : "القضاء على الفساد سيكون صعبًا لكن وجود الإجماع السياسي سيسهل الأمر علينا"،وأشار إلى مساعدة البنك الدولي في وضع كل القوانين التي تساهم في إرساء الشفافية، ومحاربة الفساد، وسهولة الوصول إلى المعلومات للجميع، خاصة المستثمرين الأجانب.

وأكد الحريري، حرص الحكومة الجديدة على توفير مناخ جاذب للاستثمار، من خلال اتخاذ عدة إجراءات من بينها، إقرار قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص، وتحديد خريطة للمشروعات المتوفر بها فرص استثمارية واعدة، وإتاحة المعلومات المطلوبة أمام المستثمرين، مع توفير عنصر الأمان والاستقرار السياسي بعد تشكيل الحكومة.

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية قائلا: "علينا الاتجاه نحو اقتصاد المعرفة والدخول في التحول الرقمي ووضع كل المنصات التي يحتاجها الشباب والشابات لكي ينهضوا هم بالاقتصاد، أؤكد لكم أننا بعد أن نقوم بكل الإصلاحات المطلوبة، لبنان سيتعافى خلال عامين".