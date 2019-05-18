دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدرت السفارة السعودية في تركيا، مساء الجمعة، تنبيها لمواطنيها المقيمين والمستثمرين في تركيا حول مشاكل في القطاع العقاري بعد ورود عدد من الشكاوى.

وقال السفارة في بيانها المنشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "وردا للسفارة الكثير من شكاوى المواطنين المستثمرين واستفساراتهم حول المشاكل التي تواجههم في مجال العقار في جمهورية تركيا، كعدم حصولهم على سند التمليك (التابو) أو الحصول على سندات تمليك مقيدة برهن عقاري، بالإضافة إلى منعهم من دخول منازلهم رغم دفعهم كامل قيمة العقار وتهديدهم من قبل الشركات المقاولة، وعدم تسليمهم المساكن في الوقت المحدد والتي تم الاتفاق عليها في العقود المبرمة بين الطرفين (المواطن والشركات العقارية)."

وأضاف بيان السفارة: "بناء عليه توصي السفارة في أنقرة والقنصلية في إسطنبول المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار أو الراغبين بالاستثمار، بالتواصل أولا مع السفارة لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، ولمعرفة مصداقية الشركات العاملة في هذا المجال، وذلك لحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم".

ويذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، قال في كلمة له مطلع الشهر الجاري إنه سيتصدى شخصيا لكل من يضع العراقيل أمام الاستثمارات في تركيا، موضحا أن حكومته مصممة على خفض سعر الصرف والفائدة والتضخم إلى مستويات تتوافق مع الأهداف المنشودة، ولافتا على أن جميع المؤشرات تدل على دخول الاقتصاد التركي في المنحى التصاعدي مجددا.