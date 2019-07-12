ربطه البعض بالجيش في مصر.. "دابسي" للنقل التشاركي يثير ضجة

القاهرة، مصر (CNN)-- كل يوم يتم الإعلان عن تطبيق جديد للنقل التشاركي في مصر، وذلك بعد النجاح الكبير لشركتي أوبر وكريم، وحجم سوق النقل الضخم في مصر الذي يغري دخول منافسين جدد، إلا أن تطبيق جديد يحمل اسم "دابسى" أثار ضجة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي فور بدء حملته الإعلانية بسبب ربط البعض التطبيق بجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش.

ونجحت شركتا أوبر وكريم في مصر بشكل كبير، بعد دخولهم السوق منذ سنوات قليلة، إذ تجاوز عدد العاملين بالأولى 150 ألف سائق حققوا أكثر من 4 ملايين رحلة، وتبتعد الثانية قليلاً بعدد سائقين وصلوا إلى 120 ألف سائق، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولي الشركتين.

وأعلنت شركة "أوبر" العالمية، في مارس الماضي، استحواذها على منافستها الأولى في الشرق الأوسط، شركة "كريم"، في صفقة بلغت قيمتها 3.1 مليار دولار، إلا أن جهاز حماية المنافسة في مصر اعترض على الصفقة، واشترط موافقته قبل تنفيذها، ثم أعلن اليوم عن مد فترة فحص آثار الاستحواذ لمدة 60 يوم عمل إضافية قابلة للتجديد، وذلك لاستكمال الفحص الفني للآثار الاقتصادية التي قد تنتج عن تلك الاتفاقية، ودراسة ردود الشركات علي تقرير الجهاز الوارد به دراسة السوق والآثار المحتملة لعملية الاستحواذ.

وظهرت في الآونة الأخيرة، تطبيقات أخرى للنقل التشاركي منها تطبيق سويفل المملوك لإحدى الشركات الناشئة، والذى نجح أواخر الشهر الماضي في جمع تمويل بقيمة 42 مليون دولار من عدة شركات رأس مال مخاطر، كما حصل على لقب الناقل الرسمي لبطولة الأمم الأفريقية 2019، والتي تستضيفها مصر.

وربط البعض علاقة التطبيق الجديد بجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وذلك بعد إعلان الشركة في بيان رسمي لها منذ عدة أيام، أن المتحدث العسكري السابق محمد سمير ضمن الإدارة التنفيذية للشركة، كما أعلنت الشركة عن باقي خدماتها والتي ضمت خدمات للنقل عبر الطائرات واللانش وهو ما يتطلب إمكانيات ضخمة وتصاريح أمنية عالية المستوى.

إلا أنه بعد ساعات من صدور البيان، أصدر العميد سمير وزوجته الاعلامية إيمان أبو طالب على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً قالا فيه إنهما اعتذرا عن تولي أي منصب بالشركة، مبررين ذلك بـ"عدم قدرتهما على التفرغ للوظيفتين اللتين قبلاها من قبل".

كما أصدرت الشركة بياناً، أكدت فيه أن رأس مالها مصري بالكامل، وأن هيكل ملكيتها لرجال أعمال مصريين، نافية ما تداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن شراكتها مع جهاز الخدمة الوطنية او ملكيتها للحكومة المصرية.

وحتى الآن، لم يتم إطلاق التطبيق الإلكتروني "دابسى" على الهواتف المحمولة، إلا أن مكاتب كثيرة أعلنت عن تبعيتها للشركة، وبدأت في تسجيل بيانات الراغبين في العمل بالتطبيق الجديد.

قالت الإعلامية إيمان ابو طالب، انها وزوجها العميد محمد سمير المتحدث السابق للقوات المسلحة المصرية ليس لهما علاقة حاليا بشركة دابسي للنقل التشاركي، حيث أنها اعتذرت عن تولي منصب المستشار الإعلامي للشركة، كما اعتذر زوجها عن منصب مدير تطوير الموارد البشرية لإعداد الكوادر الخاصة بالشركة، وذلك لصعوبة تفرغهما حاليا لهذا العمل لانشغالهما خلال الفترة الحالية وتوجهما خارج البلاد.

وأضافت أبو طالب في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أنهما تعاقدوا مع الشركة في 1 يوليو وقاموا بإنهاء التعاقد في 7 يوليو الجاري، لارتباطهما بأعمال أخرى يصعب معها التفرغ للعمل بهذه الشركة.

وحول ملكية الشركة أوضحت بالقول: "ليس لي علاقة بالشركة حاليا، ولكن أعتقد أنها شركة مساهمة مملوكة لرجال أعمال مصريين وفقا لما قاله أحد المسؤولين بها أثناء التعاقد، مشيرة إلى أن مؤيدين لجماعة الإخوان صعدوا الأمر وروجوا الأكاذيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملكية الشركة بأنها تتبع الجيش لمجرد أن زوجها كان سيعمل بها.

فيما قال سامح زهران مدير شركة فورسيزون أحد وكلاء دابسي في القاهرة، إن الشركة بدأت منذ أمس الأربعاء تسجيل بيانات السائقين "الكباتن" من دون الحصول على عمولة مكتب مثل الشركات المنافسة بالسوق، ويتم التسجيل مباشرة عن طريق الشركة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الشركة ستبدأ عملها الفعلي في السوق خلال النصف الأول من أغسطس المقبل في خمس محافظات خلال المرحلة الأولى وهم القاهرة و الإسكندرية و المنصورة و الغردقة وشرم الشيخ ثم التوسع في باقي المحافظات.

واضاف إن الشركة مملوكة ل19 مستثمر وفقا لما أكد لهم رئيس شركة دابسي، فضلا عن توقع مسؤولي الشركة حدوث شائعات عند انطلاق أعمال الشركة بمصر.

وتابع بالقول إن شركة دابسي لديها خطة للتوسع في جميع خدمات النقل، قائلا: "في المرحلة الحالية بدأنا بالسيارات الملاكي وفي مراحل أخرى سنقدم خدمات الاسكوتر والميكروباص الذكي وأيضا الهليكوبتر الذي لن يكون في المراحل الأولى لعمل الشركة".

وقال إن الشركة تستهدف جذب نحو 100 ألف سائق للعمل معها من خلال 100 وكيل كل مكتب منهم سيقوم بتسجيل نحو ألف كابتن في بداية عمل الشركة مشيرا إلى أن عدد السائقين الذين سجلوا بمكتبه فقط نحو 612 سائق خلال 24 ساعة من فتح باب التسجيل.

وأضاف أن إقبال العديد من الكابتن على التسجيل بدابسي لإحساسهم بالقهر من التعامل مع اوبر وكريم بعد قرار الاندماج وحظر العمل مع العديد من الكباتن بدون معرفة السبب رغم المديونيات التي يتكبدونها من تقسيط السيارة.

الا انه أوضح أن السوق المصري مفتوح للمنافسة مع الشركات الأخرى مثل اوبر وكريم، وما يفيد الكابتن والعملاء هو الذي سيستحوذ على اهتمام العميل.