"أرامكو" السعودية تعلن تراجع أرباحها بنسبة 12٪ بسبب هبوط أسعار النفط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر شركات النفط في العالم، الاثنين، عن تراجع أرباحها بنسبة بلغت 12٪ في النصف الأول من السنة المالية لتصل 46.9 مليار دولار، إثر هبوط في أسعار النفط العالمية.

ويأتي إفصاح الشركة المالي النادر بالتزامن مع تجدد اهتمام شركة إنتاج النفط السعودية الحكومية في اكتتاب عام أولي محتمل، معززاً مكانتها كالشركة الأكثر ربحاً في العالم، مقارنة مع شركات عملاقة أخرى مثل "آبل"، والتي حققت أرباحاً بلغت 31.5 مليار دولار في الأشهر الـ6 الأولى من السنة المالية.

وقالت الشركة السعودية إنها أنتجت متوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يومياً، مزودة "حوالي 100٪ من طلبات عملائنا من النفط والمنتجات المكررة". كما أرجعت الشركة أرباحها الأقل إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً.

وقد أصبحت شركة أرامكو في الفترة الأخيرة تعلن أكثر عن مواردها المالية، بينما يدرس المسؤولون السعوديون موضوع طرح جزء من أسهم الشركة للتداول من أجل تمويل مشاريع قد تساهم في حد اقتصاد البلاد من إدمانه على النفط.

ولا يزال الاكتتاب العام للشركة الذي خطط له في عام 2018 لم يتحقق، إذ أن انعدام في الشفافية فيما يتعلق بحجم احتياطيات الطاقة في البلاد ولّد الشكوك حول قرار البيع المحتمل وقيمة أرامكو. ولكن، وفقاً لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، يجري حالياً تسريع خطط الطرح لوقت قريب قد يكون في بداية العام المقبل، بعد ردود فعل إيجابية من المستثمرين على بيع سندات في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت قد شاركت الشركة العملاقة أرباحها علناً لأول مرة في أبريل/نيسان الماضي، حيث سجّلت 111 مليار دولار في صافي دخلها السنوي لعام 2018 على عائدات بلغ قدرها 356 مليار دولار.