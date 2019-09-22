بورصة مصر توقف التداولات 30 دقيقة بعد هبوط مؤشر EXG100 بنسبة 5%

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نشر الأحد ، 22 سبتمبر / ايلول 2019

القاهرة، مصر (CNN)—أغلقت بورصة مصر، تداولاتها لمدة نصف ساعة بعد هبوط مؤشر EXG100 بنسبة 5 في المائة وذلك خلال تداولات، الأحد، بأول يوم عمل بعد خروج المئات بمظاهرات ضد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة.

وذكرت بوابة الأهرام في تقرير: "سجلت البورصة تراجعا كبيرا منذ بداية التعاملات، وسط مبيعات قوية للمستثمرين المصريين مقابل مشتريات عربية وأجنبية.. وهبط المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 4.53% عند مستوى 4073 نقطة فاقداً 668 نقطة".

وأضاف التقرير: "تراجع مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.99% عند مستوى 512.7 نقطة، فيما خسر مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقاً بنسبة 5%، عند مستوى 1367.9 نقطة".

ونقلت الأهرام عن البورصة أن "صافي مشتريات العرب والأجانب حتى الإيقاف الموقت بلغ 182 مليون جنيه".