انتهيت من وظيفتك الحالية؟ هكذا تستقيل بمهنية من منصبك..

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وأخيراً.. عثرت على وظيفة جديدة، بعد حملات البحث الطويلة والتسلل من عملك بنجاح لحضور المقابلات، ومناقشة العرض الجديد ومن ثم قبوله. ولكن، لا يزال هناك ما يجب القيام به قبل توضيب أغراضك وتوديع زملائك.. إطلاع مديرك الحالي على قرارك بالاستقالة من منصبك.

ولا شك بأن الاستقالة من وظيفة ما هو أمر صعب جداً، ولكن، بالاستعانة ببعض النصائح يمكن أن تجهز نفسك بطريقة أفضل لأي شيء قد تصادفه عند استقالتك. تقول خبيرة الحياة المهنية فيكي سالمي، إنه من الضروري جداً أن يستقيل الفرد مع الحفاظ على علاقة جيدة بمكان عمله القديم، إذ أننا "لا نحصل سوى على فرصة واحدة لترك الانطباع الأخير".

فإذا كنت قد وجدت وظيفة أخرى، وتخطط لترك منصبك الحالي، إليك بعض النصائح التي ستسهل طريق الاستقالة عليك:

تحدث أولاً مع مديرك المباشر

يجب أن يكون مديرك المباشر أول شخص تطلعه على قرارك بمغادرة الشركة، حتى إذا لم تتوافق معه أو إذا كان السبب وراء سعيك للحصول على وظيفة جديدة، عليك أن تتأكد من مشاركته الخبر أولاً.

تقول جانيل أندرسون، خبيرة التواصل في مكان العمل إن المعلومات مثل هذه تعتبر "عملة غالية للأشخاص الذين يحبون نقل الكلام والثرثرة"، مؤكدة أن وصول هذه المعلومات إلى الأيدي الخطأ ومن ثم تسريبها إلى المدير الرئيسي قبل حصولك على فرصة للتحدث معه ستجعلك تبدو غير محترف".

ولهذا، فإن تقديم الخبر شخصياً للمدير هو الحل الأمثل. يمكنك طلب اجتماع سريع أو محادثة هاتفية إذا لم يتوفر اللقاء، قبل إطلاع أي شخص آخر عن قرارك. بعد ذلك، يمكنك مشاركة الخبر مع الزملاء والعملاء الذين تعمل معهم والتي ستؤثر عليهم استقالتك.

تجنب إعطاء الكثير من التفاصيل

الأمر يعود لك إذا أردت مشاركة المعلومات عن وظيفتك الجديدة، ولكن، يفضل عادة تجنب الكثير من التفاصيل. يمكنك إطلاع مديرك أنك وجدت وظيفة جديدة وقبلت المنصب في شركة أخرى، وأن آخر يوم عمل لك سيكون بتاريخ محدد.

وإذا كانت تجربتك في الشركة جيدة وإيجابية، يمكنك أيضاً التعبير عن امتنانك، أو مشاركة ذكرى ما تعبر عن تقديرك للفرصة والتطوير الوظيفي الذي حظيت به خلال وجودك في المؤسسة.

ولا شك بأن محادثة كهذه قد تكون صعبة للغاية، إذ قد يلح مديرك على معرفة معلومات أكثر، وحينها يمكنك الإجابة بشكل عام من خلال القول بإنها وظيفة في ذات المجال أو تتطلب العمل مع نوع مختلف من العملاء. كما يمكنك أيضاً الاعتذار بأدب عن الإجابة، من خلال القول إنك تفضل عدم مشاركة المعلومات إلى حين انضمامك رسمياً للفريق الجديد.

ولكن، عليك أن تنتبه أيضاً في حال كنت قد وقعت عند انضمامك للشركة على اتفاقية عدم منافسة تنص على أنه يجب عليك أن تطلع الشركة عن مكان عملك الجديد، في ذلك الحال، سيوجب عليك الالتزام بالعقد.

قدم إشعار استقالة بمدة كافية إذا استطعت

ما لم يكن لديك عقد ينص على مدة الإشعار التي يتعين عليك تقديمها قبل المغادرة، فلن يكون عليك التزام قانوني عندما يتعلق الأمر بيومك الأخير في المكتب، ولكن، من المعتاد أن يعطي المستقيل صاحب العمل إشعاراً لمدة أسبوعين على الأقل قبل ترك وظيفته.

قدم استقالة مكتوبة

قم بكتابة رسالة استقالة واذكر بها أنك قبلت عرض عمل آخر، وأن آخر يوم لك في العمل سيكون في تاريخ معين. إذا كنت قد استمتعت بوقتك في الشركة، فيمكنك أيضاً شكر الزملاء والمدراء على الفرص التي توفرت لك خلال فترة عملك في الشركة.

أما إذا لم تستمتع بتجربتك في الشركة، فاحرص على كتابة رسالة عامة تنص باستقالتك وتاريخ آخر يوم عمل، وتجنب التعبير عن أي موقف سيء تعرضت له أو أي مشاعر سلبية تحتفظ بها.

كن مستعداً لترك العمل في تلك اللحظة

في بعض الحالات، قد يقرر صاحب العمل بجعل يوم تقديم استقالتك آخر يوم عمل لك، وقد يكون ذلك لأسباب مثل خصوصية وسرية معلومات الشركة، أو في بعض الأحيان بسبب غضب مديرك وشخصيته الانتقامية.

لذلك كن مستعداً في حال حصل ذلك، وتذكر أنه من غير القانوني أخذ أي من ملكيات أو معلومات الشركة، وإذا كنت قد احتفظت بأي معلومات شخصية على أجهزة الشركة، فاحرص على إزالتها قبل إرسال الإشعار.