اكتتاب أرامكو السعودية سيساعد على "تدمير الكوكب".. مجموعات بيئية تحذر

نشر الأحد ، 20 أكتوبر / تشرين الأول 2019

نيويوركـ الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—حذرت مجموعات بيئية في رسالة مشتركة من طرح أسهم شركة أرامكو التي تعتبر جوهرة تاج الصناعات النفطية في السعودية للاكتتاب العام، واصفة ذلك بأنه سيساعد على "تدمير الكوكب"، على حد تعبيرها.

وحذرت المجموعات البيئية برسالتها من أن اكتتاب أرامكو سيمكن الأخيرة من جمع مليارات الدولارات التي ستستخدم في جعل الأزمة المناخية أكثر سوءا.

المجموعات الحقوقية تقدمتها كل من سييرا كلوب، وشبكة عمل الغابات المطيرة، وأصدقاء الأرض وعدد آخر من المجموعات الناشطة الأخرى، وقالت فيها: "العالم يتابع، وكلما زاد تمويل البنوك للوقود الاحفوري كلما زاد الغضب الشعبي".

الرسالة المشتركة بعثتها المجموعات البيئية إلى كل من غولدمان ساكس وجي بي مورغان وعدد آخر من البنوك الاستثمارية الكبرى، بالإضافة إلى رؤساء تنفيذيين لأكبر 7 بنوك، في الوقت الذي لم يرد أي من البنوك على طلب CNN للتعليق.

ويذكر أن الرسالة بعثتها المجموعات، الخميس، قبل ساعات على إعلان أرامكو تأجيل طرح أسهمها مجددا لإعطاء المستثمرين وقتا لفهم تأثير هجمات سبتمبر/ أيلول على منشئاتها النفطية.