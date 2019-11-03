مصدر لـCNN: أمريكا علقت مساعداتها الأمنية للبنان

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—كشف مصدر مطلع لـCNN عن تعليق إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للمساعدات المساعدات الأمنية المخصصة للبنان بما فيها حزمة بـ105 ملايين دولار مخصصة للجيش اللبناني إلى أجل غير مسمى.

وأوضح المصدر أن وزارتي الخارجية والدفاع بأمريكا لم تطلعا على قرار تعليق المساعدات هذا، في حين دفعت الخارجية مؤكدة عدم تأخر الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم المساعدات للبنان دون الإجابة على سؤال حول المساعدات العسكرية المستقبلية للجيش اللبناني.

ورغم المخاوف من انهيار الاقتصاد اللبناني، قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأنه "لن يكزن هناك إنقاذ للبنان" إلى حين تطبيق الإصلاحات، قائلا: "كان يتوجب عليهم القيام بإصلاحات وكان لديهم وقت طويل للقيام بذلك وبطريقة ما لم يتمكنوا من القيام بذلك".

وتأتي تصريحات المصدر الأمريكي بعد تقرير مبدئي لرويترز بأن المساعدات الأمنية للبنان تم إيقافها بعد أيام على إعلان رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، تقديم استقالته إلى الرئيس ميشال عون بعد أسابيع من المظاهرات ضد الأوضاع الاقتصادية والفساد في لبنان.