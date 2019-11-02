دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، ومطالبته بـ"حكومة سيادية حقيقية" لا تتصل بسفارات أمريكا وغيرها لأخذ قبول، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في كلمة لنصرالله، الجمعة، حيث قال: "نطالب بحكومة سيادية حقيقية، بحكومة كل من في الحكومة ومن في مؤسسات الدولة يكون قرارهم لبنانيا فعلا ووطنيا فعلا، ليس أن نتصل بالسفارة الأميركية لنسألهم: ماذا يجب أن نقوم به الآن، وماذا تقبل السفارة الفلانية والسفارة الفلانية.."

وتابع نصرالله قائلا: "البعض سيقول لنا انتم والسفارة الايرانية أصحاب، وهذا السفير موجود، والجميع يعرف أن قرارنا محلي ذاتي وطني سيد حر مستقل حقيقي، وهذه هي الحقيقة. على كل المطلوب حكومة سيادية حقيقية، إذا مارسنا سيادتنا وعملنا بما تقتضيه مصالحنا الوطنية وليس الإملاءات الأميركية والغربية والخارجية على حكومتنا، نريد أن نقوم بكذا ممنوع، نريد أن نستقبل الشركات الفلانية ممنوع، نريد أن نذهب الى البرنامج الفلاني ممنوع... وبتهديد، إن شاء الله سنتكلم بالتفاصيل لاحقا".

وأضاف: "نجزم بأننا كلبنانيين لدينا من العقول والتجارب والخبراء والقدرات البشرية ومن إمكانات الإبداع والنشاط والحيوية، لو مارسوا سيادتهم وأخلصوا لمصالحهم ما سيساعدهم على الخروج من المأزق المالي والاقتصادي ومن تطوير أوضاعهم وتطوير أوضاعهم نحو الأحسن".

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من ردود على طرح نصرالله هذا: