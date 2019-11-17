أردوغان: تضخم الاقتصاد تراجع وعدد السياح سيتخطى الـ50 مليونا في 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إن بلاده أصبحت "وجهة سياحية مهمة في العالم" وأن حجم التضخم بالاقتصاد سيتراجع بحلول العام 2020.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس التركي في افتتاح عدد من المشاريع في إسطنبول، حيث أشار إلى أن عدد السياح في تركيا سيتجاوز في نهاية العام الحالي 50 مليون سائح، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء التركية، الأناضول، مقارنة بـ43 مليون سائح للبلاد في العام 2018.

كما قال أردوغان أن التضخم سيتراجع إلى "خانة الآحاد" بحلول العام 2020، مضيفاً أن سعر الفائدة تراجع منذ استلام مراد أويسال منصب محافظ البنك المركزي التركي إلى 13.5% وسيتراجع أكثر من ذلك، وذلك بعد أن كان وصل سعر الفائدة سابقاً إلى 40%.

وأوضح أردوغان أن قيمة صادرات تركيا بلغت 171 مليار دولار خلال الأشهر الـ12 الماضية، مؤكداً أنها ستواصل الارتفاع.

وكانت تركيا قد أعلنت عن حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة في شهر أبريل/نيسان الماضي، تتضمن تخفيضات ضريبية وإعفاءات مالية، لتعزيز المركز المالي لتركيا، وإنعاش اقتصادها الذي كان يعاني من تباطؤ وانكماش حاد، وارتفاع في معدلات التضخم.