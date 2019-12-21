دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على الجدل الذي أثير حول شراء الشيخة موزا المسند، والدة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لأرض بمحاذاة مشروع قناة إسطنبول الجديدة، وما يدور حول ذلك من تقديم الحكومة التركية لتسهيلات كبيرة لها.

صورة أرشيفية للشيخة موزا مع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة الملقب بـ"الأمير الوالد"

وقال أردوغان وفقا لما نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "سمعت أقاويل عن شراء والدة أمير قطر لأرض (في تركيا)، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقاويل؛ هل أخذوا (الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هكذا أرض؟ وهل هناك أي مانع قانوني لشراء والدة أمير قطر أصولا ثابتة في تركيا؟".

وتابع قائلا: "كان أمير قطر قد اشترى بالفعل أراض (في تركيا)، وأيضا كان ملك السعودية قد اشترى قطعة أرض كبيرة في عهد الرئيس الراحل تورغوت أوزال.. لو جاء من يدعى جورج أو هانس مثلا، وقام بنفس الأمر، لما كنا رأينا أصوات تخرج تنتقد ذلك، فلماذا ينزعجون عندما تقوم والدة أمير قطر بذلك؟".

وأضاف الرئيس التركي مشيرا إلى أن هذا "أمر طبيعي، فدولة مثل إسبانيا تبيع أراض لأناس ورجال أعمال ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم، وكذلك الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا".