دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال الرئيس المصري عبد الفتّاح السيسي إنه رغم انخفاض الأسعار في البلاد لا تزال هناك طبقة من الشعب "تعاني".

جاء ذلك خلال لقاء السيسي بالإعلاميين يوم الأربعاء، على هامش افتتاحه عدداً من المشاريع في محافظة الفيوم، حيث قال إن طبقة "محدودي الدخل" من الشعب لا تزال تعاني رغم انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة.

وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن عملها على الموازنة العامة للعام الجديد، والتي من شأنها أن تتضمن إجراءات ستحسن من المستوى المعيشي للمواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

كما قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة المصرية استطاعت في الآونة الأخيرة الحد من التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار، فضلاً عن تحسين سعر صرف الجنيه، بعد أن بلغ الدين العام قبل فترة الإصلاح الاقتصادي 108% من الناتج الإجمالي للدولة.

وقد أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية أيضاً عن برنامج عمل جديد يطمح لخفض معدلات البطالة في البلاد من 7.8% إلى 6.3%، أي بنسبة 1.5%..