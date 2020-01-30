طليقة جيف بيزوس تتخلى عن أسهم بأمازون بقيمة 370 مليون دولار

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- تخلت ماكنزي بيزوس عن أسهم تملكها في شركة أمازون تبلغ قيمتها حوالي 370 مليون دولار.

وكانت قد حازت ماكنزي على حوالي 19.7 مليون سهم من شركة أمازون، أي ما يعادل 4% من إجمالي أسهم أمازون القائمة، بموجب اتفاق الطلاق الذي تم العام الماضي مع الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس. وبلغت قيمة الأسهم آنذاك حوالي 35.8 مليار دولار.

واحتفظ جيف بيزوس بحقوق التصويت لتلك الأسهم كجزء من الاتفاقية، ما يضطره للإفصاح عن أسهم زوجته السابقة عند الكشف عن حصته في التصويت، والتي تبلغ حوالي 16% في الشركة.

وانخفض عدد الأسهم التي تمتلكها ماكنزي بنحو 200 ألف سهم، وفقاً لأحدث ملف تنظيمي أصدره جيف بيزوس، ما يعني أن ما تخلت عنه يزيد قليلاً عن 1% من أسهمها في أمازون.

ولم يتضح ما إذا كانت قد باعت ماكنزي الأسهم لتتلقى العائدات بنفسها، أو لتنويع ممتلكاتها، أو للتبرع بها لجمعية خيرية، إذ كانت قد وقعت ماكينزي على تعهد "غيفينغ بليدج"، وهي مبادرة أنشأها وارن بوفيه وبيل وميليندا غيتس في العام 2010 لتشجيع أصحاب المليارات على التبرع بأغلبية ثرواتهم لجهات خيرية، إما خلال حياتهم أو في وصاياهم.

ويتبرع جيف بيزوس، الذي لا يزال من بين أغنى أثرياء العالم حتى بعد تسوية طلاقه، بانتظام ببعض أسهم أمازون للمنظمات غير الربحية، إلّا أنه لم يوقع على مبادرة "غيفينغ بليدج".