هونغ كونغ (CNN) – شهدت الأسهم الصينية أسوأ يوم لها منذ عدة سنوات إثر تفشي فيروس كورونا وتأثيره على الأسواق العالمية.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 7.7%، بينما تراجع مؤشر شنتشن حوالي 8.5% في اليوم الأول من التداول بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، والتي أغلقت الأسواق خلالها منذ الـ24 من يناير/كانون الثاني. وقد أدت الخسائر في المؤشرين إلى خسارة 445 مليار دولار من القيمة السوقية المجتمعة.

وشهد مؤشر شنغهاي أسوأ أيامه منذ "الاثنين الأسود" في أغسطس/آب من العام 2015، عندما أثارت تباطؤ الأسواق الصينية مخاوف كبيرة في الأسواق العالمية، بينما لم يسجل مؤشر شنتشن نسبة انخفاض حادة كهذه منذ العام 2007.

كما انخفضت العملة الصينية أيضاً، حيث هبط اليوان بنسبة 1.6%، منخفضاً إلى أقل من 7 يوان مقابل الدولار الأمريكي في أول يوم تداول بعد عطلة السنة القمرية الجديدة.

وبينما تمكنت الأسواق العالمية من تقييم تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد خلال الأيام الماضية، تعتبر هذه الفرصة الأولى التي تواجه الصين فيها أحوال الأسواق منذ أكثر من أسبوع. وكان قد بلغ عدد الحالات المصابة قبل العطلة حوالي 800 حالة، بينما هناك اليوم أكثر من 17 ألف حالة حول العالم.

ورغم أنه كان من المقرر إعادة افتتاح الأسواق يوم الجمعة الماضي، إلّا أن الحكومة الصينية مددت العطلة لتعمل على سيطرة تفشي الفيروس.