بعد تفشي كورونا.. آبل تغلق جميع متاجرها الـ42 في الصين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلنت شركة آبل إغلاقها جميع متاجرها الصينية مؤقتاً بسبب تفشي فيروس كورونا.

وذكر موقع آبل في الصين أن جميع محلاته الـ42 ستغلق حتى 9 فبراير/شباط، بينما سيواصل الموقع الإلكتروني أعماله لصالح العملاء في الصين.

وقالت آبل في بيان لـCNN، إنها "بسبب الحذر الزائد واستناداً إلى أحدث نصائح خبراء الصحة، سنغلق جميع مكاتب الشركات والمتاجر ومراكز الاتصال في البر الرئيسي للصين حتى 9 فبراير/شباط. وسنواصل مراقبة الموقف عن كثب ونتطلع إلى إعادة افتتاح متاجرنا في أقرب وقت ممكن".

وقد تأكدت أكثر من 17 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا في الصين، بينما أبلغت 26 دولة أخرى على الأقل عن حالات إصابة بالفيروس.

واتخذت بكين إجراءات غير مسبوقة لمحاولة احتواء الفيروس، بما في ذلك حجر الملايين من الأشخاص في المدن الكبرى وتمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتعتبر متاجر آبل مكاناً مشتركاً يتجمع به عملاء العلامة التجارية حيث يقومون بلمس الأجهزة الإلكترونية وفحصها قبل اتخاذ قرار شرائها. ووفقاً لسكّان البلاد، فإن الشوارع الصينية باتت أكثر فراغاً، وانخفضت حركة المرور ما أدى إلى انخفاض أعداد المتسوقين في المتاجر الصينية.

وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل خلال مكالمة يوم الثلاثاء، إن شركة آبل كانت تقوم بعمليات تنظيف عميق بشكل منتظم هذا الأسبوع، وأجرت اختبارات لقياس درجة حرارة الموظفين لتجنب انتشار الفيروس.

وأضاف كوك أنه رغم أن المبيعات في أحد متاجر ووهان، التي كانت من أوائل المتاجر التي أغلقت، كانت منخفضة نسبياً، إلّا أنه توقع أن انخفاض حركة البيع بالتجزئة وإغلاق المتاجر الأخرى ستؤثر سلباً على المبيعات، إذ تشكل المبيعات في الصين حوالي 15% من إجمالي إيرادات آبل.

ويتوقع محللون أن يكون التأثير الفوري للفيروس ضئيلاً، إلّا أن الأمر قد يتغير بناء على طول مدة تفشي المرض.