صندوق النقد الدولي في بيروت.. ولبنان لم يطلب مساعدات مالية منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن فريقاً صغيراً من خبراء صندوق النقد سيقوم بزيارة العاصمة اللبناينة بيروت لمتابعة أوضاع البلاد الاقتصادية يوم الخميس، في الـ20 من فبراير/شباط 2020.

وأشار رايس في بيان نشر الثلاثاء إلى أن زيارة الفريق ستمتد إلى الـ23 من فبراير/ شباط، حيث سيستمع الخبراء إلى "آراء السلطات حول خطتها لمواجهة المصاعب الاقتصادية التي تواجه لبنان، والتعرف على التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة، وتقديم مشورة فنية واسعة النطاق بشأن السياسات الممكنة للتعامل مع التحديات الاقتصادية الكلية التي تواجه الاقتصاد".

وذكر البيان الذي نشره الصندوق أن لبنان "لم يطلب مساعدة مالية من الصندوق".

وكان قد عبر الصندوق عن استعداده لدعم لبنان تقنياً فيما يتعلق بخطة وإجراءات الدول المانحة الساعية لمساعدة لبنان، بعد تنظيم فرنسا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي مؤتمراً برعاية الأمم المتحدة لعدد من الدول للتباحث في سبل دعم الاقتصاد اللبناني، على خلفية مطالبة زعيم تيار المستقبل ورئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، 8 دول بالمساعدة في توفير السلع الغذائية والمواد الأولية اللازمة لعمليات الإنتاج.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية طاحنة، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على الاحتجاجات التي بدأت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للمطالبة بإقالة الحكومة وتشكيل حكومة تكنوقراط، واحتجاجاً على سوء الأوضاع الاقتصادية والفساد في البلاد.