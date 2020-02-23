دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انطلق مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط 2020 في دبي، الأحد، في اجتماعات تُشكل منصة رائدة لتبادل التجارب والخبرات وعرض أبرز الأدوات في كشف الاحتيال والتصدي له، حيث يستمر على مدى ثلاثة أيام حتى الـ25 من فبراير/ شباط الجاري.

اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي (يمين) وعبدالله غباش، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي (يسار)

عبدالله غباش، المدير العام لجهاز الرقابة المالية في دبي أوضح في مقابلة مع CNN بالعربية الهدف الأسمى الذي يسعى له، قائلا: "نحن بإمكانياتنا في فريق جهاز الرقابة المالية أعتقد عندنا المقدرة أن نضع الأمور في نصابها، هدفي الأسمى هو أنه عندما توجد عندنا مشكلة أكون جاهز للحل مع الإخوة الموجودين الي إحنا نراقب عليهم، أنا لن أترك مشكلة وأبرزها وأتركها لازم من إمكانياتي وخبراتي أتكفل بالمساعدة، أنا أقدّم نصائح للآخرين من خلال جهاز الرقابة فيما يختص بعدة قوانين وعدة تشريعات فلن أترك مجال لجهة أن تحصل مشكلة وأقول لهم شكرا هذا ليس عملي، انا شغلي هذه وخبرتي.."

وتابع: "في خبراتنا نحاول أن نساعد قدر المستطاع، نحن نتكلم عن جهاز رقابي يختص بالمال العام والمحافظة على المال العام وهذا الأمر رئيسي لدينا، منظومة العمل اليومية تجعلنا مستعدين، ومستوى الدفاع قوي، ولازم أكون متواجد على الساحة وليس أسحب مشكلة وأطلع منها، هذا الامر مهم بالنسبة لي أنا، هذه نظيرتي أنا في الإدارة اليومية.."

وعن دخول الذكاء الاصطناعي في عمل الرقابة المالية، قال غباش: "الذكاء الاصطناعي في هذا المجال غير موجود حاليا في العالم كله، الأمر عبارة عن تجميع معلومات أنا أحاول من خلال جهاز الرقابة تجميع المعلومات الموجودة أصلا في الحكومة نحاول نأخذها ونكيف عليها دليل ذكي.."

وفيما يتعلق بالتعاون بين جهاز الرقابة والهيئات والمؤسسات الحكومية، قال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي في مقابلة مع CNN بالعربية: "التعاون قائم مع جميع الدوائر، سواء حكومة دبي المحلية أو على المستوى الاتحادي، التعاون جيد والعمل الذي يحتوي تعاون أكيد نتائجه تكون إيجابية ومثمرة، نتكلم نحن عن موضوع الرقابة والتدقيق والحوكمة والنزاهة والمخاطر، فهذه منظومة نحن نعمل فيها صار لنا الآن في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تقريبا 12 عاما، نركز فيه على هذا الموضوع، ولله الحمد لدينا اليوم فريق عمل مميز وجاهز قادر على أن يقوم بالمقام التدقيق الخارجي للدائرة وداخليا.."

وتابع قائلا: "داخليا أستطيع أن أقول الحمد لله محصنين تحصين مميز في أن تكون لدينا منظومة عمل رقابية متميزة من فريق عمل مميز، عندنا الحوكمة وصلنا فيها لمراحل متطورة جدا ونزاهة العمل، كل هذا يؤدي إلى الإخلاص ونتائج عمل مميزة.."

وأضاف: "قبل 12 سنة بدأنا وطلبنا منذ الأيام الأولى عندما كانت الإدارة العامة للرقابة أن نفتح مكتب للرقابة لدينا وأن تكون الرقابة لدينا في المكتب عندنا، وتكون على إطلاع، فتم إعداد موظفين 2 وتكليفهم بالقيام بهذا -موظفين من خارج الإدارة- وعملوا لدينا لمدة سنتين، تقلص العدد لموظف واحد سنة أخرى وتقلص مرة أخرى إلى صفر موظف، وفي هذه المرحلة قمنا بإعداد موظفينا في الداخل ونجهز إدارة الرقابة والتدقيق الداخلي.."

واردف اللواء المري قائلا: "فريقنا يعمل على مستوى مميز، لدينا تعاون مع دائرة الرقابة حاليا جهاز الرقابة، وعندنا أيضا تعاون مع منظمات دولية مع القطاع الخاص بموضوع التدقيق، الإدارة لدينا يتم التدقيق عليها داخليا ومن حكومة دبي بجهاز الرقابة وأيضا يتم عليها التدقيق خارجيا من شركة قطاع خاص مستقلة للتدقيق، وهذا بطلب منا نحن وكل هذا من أجل نزاهة العمل ونقاء العمل لنعمل بوتيرة مطمئنة.."