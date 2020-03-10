كانتاس تلغي ربع رحلاتها.. ورئيسها التنفيذي سيتوقف عن تلقي راتبه

هونغ كونغ (CNN) -- أعلنت شركة كانتاس عن إجراءات شاملة لخفض التكاليف في ضوء أزمة فيروس كورونا المتفاقمة، تتضمن إلغاء حوالي ربع جميع رحلاتها الجوية للأشهر الـ6 المقبلة، وخفض أجور بعض المدراء التنفيذيين بشكل ملحوظ.

وقالت شركة الطيران الأسترالية الرائدة إنه لبقية هذه السنة المالية، سيتخلى رئيسها التنفيذي، آلان جويس، عن راتبه، بينما سيتوقف رئيس مجلس إدارة الشركة، ريتشارد غويدر، عن تحصيل الرسوم الإدارية، كما سيحصل فريق القيادة التنفيذية على تخفيض رواتب بنسبة 30%.

وسيحدث الجزء الأكبر من عمليات إلغاء الرحلات في آسيا، حيث نشأ تفشي الفيروس، إذ خفضت الرحلات الجوية في المنطقة بنسبة 31%. وستقوم شركة الطيران أيضاً بخفض عدد رحلاتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

كما ستقوم شركة "جيتستار" أيضاً، وهي شركة طيران منخفضة الميزانية تابعة لكانتاس، بتخفيضات كبيرة على شبكتها الدولية.

وتمثل عمليات إلغاء الرحلات انخفاضاً تبلغ نسبته 23% من إجمالي إمكانية الشركة. وكانت قد خفضت الشركة قبل أسبوع جدول رحلاتها، إلّا أنها أعلنت يوم الثلاثاء أنها ستتخذ المزيد من "الإجراءات الحاسمة للتخفيف من التأثير الضار الكبير لفيروس كورونا".

وقال جويس في بيان نشرته الشركة إن الشركة شهدت انخفاضاً حاداً في الحجوزات على شبكتها الدولية خلال الأسبوعين الماضيين مع استمرار انتشار الفيروس، مضيفاً أنه يتوقع أن "يستمر انخفاض الطلب خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولذا، بدلاً من اتباع نهج تدريجي، خفضنا قدرتنا حتى منتصف سبتمبر/أيلول. وهذا يحسن قدرتنا على خفض التكاليف وكذلك إعطاء المزيد من اليقين للسوق والعملاء وموظفينا".

ولم تعلن الشركة عن المبلغ الذي تتوقع توفيره نتيجة للإجراءات الجديدة، إلّا أنها قالت إن انخفاض أسعار الوقود قدم دفعة كبيرة كانت تحتاجها الشركة. كما تعتزم الشركة الآن إلغاء خططها لإعادة شراء الأسهم، ما سيساعد أيضاً في توفير حوالي 150 مليون دولار أسترالي، أي حوالي 98.6 مليون دولار نقداً.