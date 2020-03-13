فيروس كورونا.. الخطوط الجوية النرويجية تسرح نصف موظفيها موقتًا

ما هي التدابير الطارئة التي تتخذ للتخفيف من آثار فيروس كورونا على الاقتصاد؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت شركة الخطوط الجوية النرويجية، الخميس، تسريحًا مؤقتًا لحوالي نصف موظفيها، وذلك في أعقاب القرار الأمريكي بحظر السفر إلى أوروبا باستثناء بريطانيا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان لها، الخميس، إنه "نظرًا لوضع السوق الاستثنائي بسبب انتشار فيروس كورونا، وبالتالي انخفاض كبير في عدد العملاء وانخفاض الإنتاج لاحقًا، يجب علينا النظر في جميع التدابير الممكنة لخفض التكاليف. يشمل هذا للأسف أيضًا تسريح العمال المؤقت لما يصل إلى 50% من موظفينا وقد يزيد العدد".

وأشارت الشركة أن جميع قطاعاتها ستتأثر بعملية التسريح، كما أعلنت أنها ستوقف 40% من أسطولها للرحلات الطويلة وستلغي ما يصل إلى 25% من رحلاتها قصيرة المدى حتى نهاية مايو أيار المقبل.

وأضح جاكوب شرام الرئيس التنفيذي للشركة، أن "هذا وضع غير مسبوق ولا تزال أولويتنا الرئيسية تتمثل في رعاية وسلامة عملائنا وزملائنا. فرضت القيود الجديدة المزيد من الضغط على الوضع الصعب بالفعل".

وحث الرئيس التنفيذ للخطوط الجوية النرويجية، الحكومات على التحرك الآن لضمان قدرة صناعة الطيران على حماية الوظائف والاستمرار في كونها جزءًا حيويًا من الانتعاش الاقتصادي العالمي.