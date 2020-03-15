بيل غيتس يتنحى من منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت وبيركشاير هاثاوي

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أعلن بيل غيتس يوم الجمعة عن قراره بالتنحي من منصبه في مجلس إدارة مايكروسوفت وبيركشاير هاثاوي، بهدف "تخصيص المزيد من الوقت لأولوياته في الأعمال الخيرية".

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، في بيان مكتوب إن التعامل مع غيتس "كان شرفاً هائلاً وتعلمنا منه على مر السنين. ستواصل مايكروسوفت الاستفادة من شغف بيل التقني المستمر ونصائحه لدفع منتجاتنا وخدماتنا إلى الأمام. وأنا ممتن لصداقة بيل وأتطلع إلى مواصلة العمل معه إلى جانب تحقيق مهمتنا في تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب لتحقيق المزيد".

كما قالت الشركة إن غيتس سيواصل العمل كمستشار تكنولوجي لناديلا ومدراء مايكروسوفت الآخرين.

وأعلنت بيركشاير هاثاواي في بيان منفصل أن الرئيس التنفيذي السابق لشركة أميريكان إكسبريس، كينيث شينو، سيحل مكان غيتس، والذي عمل في مجلس إدارة بيركشاير منذ العام 2004.

كما سيغادر شينو مجلس إدارة فيسبوك، والذي كان عضواً فيه منذ العام 2018، بعد تقاعده من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AMEX.

وتبلغ صافي ثروة غيتس أكثر من 100 مليار دولار، ويعتبر غيتس ثاني أغنى شخص في العالم بعد جيف بيزوس، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات. وقد عمل غيتس في مبادرات الصحة والتنمية الصناعية والتعليم العالمية من خلال مؤسسة بيل وميليندا غيتس منذ انتقاله من العمل في مهامه اليومية بمايكروسوفت في العام 2008.

وانتهى دور غيتس كرئيس لمجلس إدارة مايكروسوفت في العام 2014. ويخطط الآن للقيام بالمزيد من الأعمال لمواجهة تغير المناخ، وفقاً لما تقوله الشركة.