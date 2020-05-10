تعمل من المنزل في رمضان؟ هكذا يمكنك مضاعفة تركيزك

هذا المقال هو جزء من مجموعة نصائح لرفع الإنتاجية أثناء العمل من المنزل خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هل أجبرتك جائحة كورونا على العمل من المنزل في الآونة الأخيرة؟ إذا كنت من هؤلاء الذين اضطروا إلى تأسيس مكتب على طاولة الطعام أو طاولة المطبخ في ظل الظروف الراهنة، فلا تقلق، فأنت لست لوحدك في هذه الأحوال.

وقد لا يمتلك العديد من الأشخاص مكتباً يسهل عليهم عملهم من المنزل، إلّا أن تحديد مكان عمل روتيني ومخصص يساعد في تحسين أدائنا والحفاظ على إنتاجيتنا، لا سيما خلال رمضان حين نبحث عن أي شيء يساعد في تحفيز نشاطنا.

فإذا كنت طرق لمضاعفة تركيزك خلال الشهر وأثناء العمل من المنزل،

اختر مساحة عمل محددة واجعلها زاوية تركيزك

يمكن لهذه المساحة أن تكون في أي مكان يمكنك الاختلاء به، إذ أن الهدف الرئيسي منها هو مساعدتك على التركيز، فضلاً عن ربطها في دماغنا مع أوقات العمل وأداء المهام. ومن المهم جداً ترتيب هذه الزاوية لتتضمن كل ما قد تحتاجه أثناء أوقات العمل، وذلك لتجنب ضرورة التجول في مساحة منزلنا الخاص والتي غالباً ما ترتبط في ذهننا بأوقات الاسترخاء أو الاستمتاع مع العائلة.

كما يمكنك أيضاً أن تطلع عائلتك أو أفراد منزلك على الزاوية، بحيث أن يصبح جلوسك فيها إشارة على انشغالك بالعمل وضرورة عدم تشتيت أفكارك أو محادثتك عن أمور شخصية أو غير متعلقة بمهامك.