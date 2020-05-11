كيف تتقدم لوظيفة شاغرة وتحصل عليها في زمن كورونا؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- منذ فترة وجيزة، كان سوق العمل قوياً جداً لدرجة أن بعض المرشحين كانوا لا يأتون للعمل في أول يوم دوام لهم، نظراً لخيارات الوظائف التي كانت متاحة أمامهم.. ولكن الأوقات تغيرت حتماً، لتصبح تلك أيام مضت.

وقد تقدم أكثر من 33 مليون أمريكي بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأولية منذ منتصف مارس/آذار، كما حذر مستشار اقتصادي للبيت الأبيض مؤخراً من أن معدل البطالة قد يرتفع إلى ما بين 16٪ و 20٪ بحلول يونيو/حزيران.

ولا شك بأن فقدان الوظيفة قد يكون مدمراً، وخاصة في ظل الأحوال التي يشهدها العالم بأكمله، حيث قد تبدو رحلة البحث عن وظيفة جديدة أمراً ساحقاً في هذه الأوقات.

ولذا، نعرض عليكم فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدكم في إيجاد وظيفة جديدة في ظل الظروف الراهنة:

حدث سيرتك الذاتية

كن واضحاً بشأن ما يمكنك تقديمه للشركة، واشرح إنجازاتك. وحدد أدوارك ومسؤولياتك السابقة بشكل واضح، وتأكد من إبراز مهاراتك الشخصية، مثل مهارات التواصل والقيادة، بالإضافة إلى المهارات المتعددة والقابلة للتحويل إذا كنت تتطلع للحصول على وظيفة في قطاع جديد. وانتبه إلى الكلمات والعبارات المستخدمة في الوصف الوظيفي لشركة التوظيف واستخدمها في سيرتك الذاتية، إذ سيساعدك ذلك في تخطي أول مرحلة تقديم لدى الشركات.

عزز مهاراتك

استخدم هذا الوقت لتعلم مهارات جديدة، أو التسجيل للحصول على شهادة ما عبر الإنترنت. تساعد هذه التجارب في سد الفجوات في سيرتك الذاتية، كما توفر محتوى يمكنك التحدث عنه ومناقشته خلال المقابلة لإبراز طموحك واستعدادك لمواصلة النمو بشكل احترافي.

تعلم كيف تروج لنفسك

مع وجود تدفق كبير على الوظائف الشاغرة في الوقت الحالي، يرغب أصحاب العمل في رؤية الثقة والقدرة على التكيف. كن مستعداً لمشاركة أمثلة واقعية تثبت أنك لاعب فريق جاهز لمساعدة مؤسستك خلال هذه الأوقات الصعبة.

اطلب المساعدة

قد لا تعرف من أين تأتي وظيفتك المقبلة.. اعتمد الاتصال بمعارفك والأشخاص الذين يعملون في مجالك، أو راسلهم عبر البريد الإلكتروني وأخبرهم أنك تبحث عن وظيفة، مع تقديم تفاصيل حول تجربتك وما تبحث عنه.