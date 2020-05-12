تشعر بالكسل في رمضان؟ تجنب هذه المشروبات التي تحد من إنتاجيتك

هذا المقال هو جزء من مجموعة نصائح لرفع الإنتاجية أثناء العمل من المنزل خلال شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لا شك بأن السوائل تعد من أهم ما يجب علينا الإكثار منه خلال شهر رمضان، إذ يتسبب الصيام بالجفاف بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين لا يحرصون على تعويض ما نقصهم منها خلال اليوم.

ورغم أن الترطيب يعد مهماً لكي يتمكن الجسد من القيام بمهامه وعمليات الهضم بشكل سليم، إلّا أن بعض السوائل أيضاً قد تؤثر على أدائنا الكلي إذا ما تناولناها بشكل خاطئ.

قد يعتقد الكثير من الأشخاص أن السكريات أو العصائر والمشروبات المحلاة تزود الجسم بالطاقة، ولكن، في الحقيقة، المواد المحلية التي تستخدم فيها، من سكريات مكررة وصناعية، تعتبر من أبرز مثبطات الطاقة. ويتسبب الإكثار من السكريات بالكثير من المشاكل البدنية التي تنعكس على أدائنا خلال اليوم،

ولذا، إذا أردت رفع إنتاجيتك في رمضان، وتجنب الشعور بالكسل:

ابتعد عن المشروبات المحلاة

حاول عدم الإكثار من المشروبات المعلبة أو الجاهزة، إذ أن الكوب الواحد من عصير معلب أو من مشروب غازي يحتوي على كميات كبيرة من السكر، تتخطى ما ينصح بتناوله من السكر في يوم واحد. بدلاً من ذلك، قم بصنع مشروباتك المفضلة في المنزل دون إضافة السكريات المكررة. كما يمكن أيضاً استخدام المحليات الطبيعية مثل الفاكهة الحلوة، أو التمر والعسل.