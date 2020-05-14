دراسة: أسواق المال العربية الرئيسية فقدت 25% من قيمتها بسبب كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية في غربي آسيا "إسكوا"، بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية، إن الأسواق المالية العربية الرئيسية خسرت 25% من قيمتها في الربع الأول من العام الجاري 2020، وذلك على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا وإجراءات الحد من انتشاره التي عرضت أسواق النفط إلى تقلبات غير مسبوقة.

وأوضحت إسكوا، في الدراسة الصادرة، الخميس، أن تزامن تقلبات أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، ساهما في إحجام المستثمرين عن الاستثمار في أسواق المال، وانخفاض التداول في الأسهم، وانحسار تدفقات الاستثمار والسياحة والتحويلات المالية، وتدني آفاق النمو.

ودعت رولا دشتي الأمينة التنفيذية لـ"إسكوا"، صناديق الثروة السيادية العربية، إلى المشاركة في تعزيز التعافي الاقتصادي الإقليمي، من خلال "تحويل جزء من استثمارات هذه الصناديق إلى الدول العربية، بما يؤدي إلى تخفيف تداعيات الوباء وخفض البطالة، وفي الوقت نفسه إلى الحدّ من انكشاف الصناديق على تقلبات الأسواق المالية الدولية".

وتتوقع إسكوا واتحاد المصارف العربية، بحسب الدراسة، أن يؤثر انخفاض السيولة سلبًا على نمو ودائع وتمويل والتقييم العام للمصارف العربيةـ كما توقعت الدراسة أيضًا أن "ينخفض الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بحوالي 14.5 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، وحوالي 11.3 مليار دولار في الدول المتوسطة الدخل غير النفطية، أي بما يقارب 26 مليار دولار في عام 2020".

كانت قمة العشرين، قررت ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا والإغلاق الاقتصادي التي أعلنته دول العالم، فيما قرر صندوق النقد الدولي تأجيل أقساط القروض الخاصة بالدول النامية، في إطار المساهمة في تخفيف وطأة انتشار فيروس كورونا.

وتأثرت أسعار النفط على مستوى العالم، على خلفية الحرب بين المملكة العربية السعودية وروسيا حول إنتاج النفط الخام، بالتوازي على انخفاض الطلب العالمي، مما ساهم في تفاقم الأزمة، قبل أسابيع، وذلك قبل أن تتفق السعودية وروسيا بتدخل أمريكي، على ضبط سوق النفط من خلال تخفيض الإنتاج.